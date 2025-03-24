謝國城少棒／許昊走過父喪敲再見安打落淚　屏東縣淘汰宜蘭縣

▲屏東縣許昊敲再見安打。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽於24日進行第二天賽事，敗部的屏東縣驚濤駭浪隊在6局下由許昊敲出再見安打，以7比6淘汰宜蘭縣。許昊一年前遭遇父親過世的痛苦，這場比賽他在球場上重新找回自信，並在成為英雄後激動落淚。

屏東縣（大同）與宜蘭縣（內城）的比賽一開場便展現火力，首局雙方各拿下4分，隨後2局上屏東再添2分，4局下屏東追回1分。關鍵的6局下，落後1分的屏東縣在兩出局後反攻，黃羿與何以薩連續擊出二壘安打扳平比分，許昊則在隨後敲出再見安打，幫助球隊延續比賽。

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屏東縣總教練劉俊寬表示：「小朋友們還在緊張，放不開，學校位於偏鄉，較少參加大比賽，所以還在摸索中。」上一場比賽對陣衛冕軍桃園市時，屏東隊以1比4落敗，劉俊寬坦言，雖然比賽中有愈強則強的感覺，但過去比較會輸在失誤，今天的打擊表現較有信心，只是未能在比賽中段穩定發揮，最終陷入苦戰。

五年級的許昊在中繼2局失2分後，最終以再見安打建功，並避免成為敗投。劉俊寬透露，許昊個性較為害羞，他的父親曾打過棒球，曾希望許昊能加入球隊，讓他變得更外向。但不幸的是，許昊的父親在他一年級時因車禍去世，這讓他一度難以釋懷，最近才慢慢走出傷痛。「他的媽媽很支持他打球，我們也希望他越來越好。」

賽後，許昊激動落淚，他表示：「以前爸爸也會陪我玩棒球。」他回憶道，父親曾問過他是否有意繼續打球，當時他毫不猶豫地答應了。他透露：「打球很好玩，認識了很多朋友，和以薩是最好的朋友，假日還會一起打球。」



有教練為他取了「雞心」的綽號，他笑著說：「我沒吃過雞心，但比較喜歡吃雞腳。」他最喜歡的球星是中信兄弟的許基宏，因為除了擔任投手和外野手外，許昊也會鎮守一壘，正如許基宏一樣。