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紅襪內野終於調整完成！超級新秀坎貝爾確定在大聯盟開季

▲▼紅襪內野頂級新秀坎貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪內野頂級新秀坎貝爾。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據美媒《MassLive》報導，波士頓紅襪確定將內野頂級新秀坎貝爾（Kristian Campbell）帶入球隊2025年MLB開季名單。

現年22歲的坎貝爾在2023年選秀第4輪被選中，進入職業體系後迅速崛起，去年從高階1A（40場）、2A（56場）一路升上3A（19場），合計打擊三圍為.330/.439/.558，繳出32支二壘安打、20轟、77分打點、94得分與24次盜壘。

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根據美媒《CBS Sports》的評選，坎貝爾位居全大聯盟前50大新秀第3名。《CBS Sports》記者安德森（R.J. Anderson）評論指出，「自從2023年夏天被選中後，坎貝爾的評價迅速提升。他在休賽季訓練揮棒速度，讓他從大學一年級時的4轟，進化到去年20轟。同時，他增加了肌肉，讓整體技術更全面，擊球手感好、選球成熟、跑速高於平均都是他的特點。紅襪預計讓他以游擊手為主，同時也嘗試其他守位，預計2025年會有不少大聯盟出賽時間。」

▲▼紅襪內野頂級新秀坎貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

坎貝爾去年合計出賽102場，在游擊與二壘各守36場，另在中外野守了25場，三壘守了5場，展現高度守備彈性。

季前紅襪簽下布萊格曼（Alex Bregman）後，一度引發內野守位調整的討論。當時球隊表明將布萊格曼安排在三壘，引發原本鎮守三壘的迪佛斯（Rafael Devers）不滿，不願改位置，這也讓外界一度認為，頂級新秀坎貝爾將因此無處可守。

不過迪佛斯近日態度轉變，表態願意為球隊利益出發，轉任指定打擊。如此一來，紅襪內野可能配置為：布萊格曼守三壘、坎貝爾守二壘、迪佛斯擔任DH，讓坎貝爾有機會以先發身分展開大聯盟生涯。

 
關鍵字： MLB紅襪布萊格曼坎貝爾迪佛斯

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