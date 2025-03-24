南韓球后安洗瑩驚傳大腿肌肉撕裂　今年恐難完成「金牌大滿貫」

▲南韓球后安洗瑩爆出大腿內收肌撕裂傷勢。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

南韓一姐安洗瑩持續以11萬2867的積分占據女單世界第1，卻傳出她在全英公開賽期間遭逢右側大腿內收肌撕裂傷，未來3至4周將專注於休養與復健，能否如期出戰下月初登場的亞錦賽出現變數。安洗瑩已經囊括亞運、世錦賽和奧運金牌，只差亞錦賽后冠就能達成「金牌大滿貫」，卻在此時爆出傷情。

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根據《韓聯社》的報導，世界球后安洗瑩是在3月17日的全英賽準決賽，對上日本名將山口茜時首次感到大腿不適，隔日她出戰決賽時忍傷拚戰，還合併流感症狀，仍以總局數2比1擊敗世界第2的中國好手王祉怡，驚險封后。

這是安洗瑩今年國際賽的第4冠，原訂下一站重點賽事為4月8日於中國舉行的亞洲羽球錦標賽。若能摘冠，她就將完成羽球女單「金牌大滿貫」的壯舉，她2023年包辦了亞運與世錦賽金牌，去年又在巴黎奧運摘金，現在只差亞錦賽金牌。

不過，這突如其來的傷勢恐打亂原先規劃，安洗瑩是否能出戰亞錦賽有待觀察。據悉，4月27日登場的世界混合團體賽「蘇迪曼盃」可能是安洗瑩較為「現實」的復出舞台，她已展開復健，期盼屆時能以健康姿態重返賽場。