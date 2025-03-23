投球計時縮短影響不大？德保拉笑：也能10秒喔！呂彥青點出挑戰

▲德保拉開玩笑：我可以10秒出手 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中職今年官辦熱身賽針對投球計時規則進行調整，壘上無人、有人都縮短2秒（18秒、23秒），目前例行賽仍不受影響，但未來可能比照大聯盟縮短至15秒、18秒，德保拉表示自己不會受影響，甚至開玩笑稱：「我可以10秒出手。」至於呂彥青則點出，如果要徹底執行，導入PitchCom也很重要。

針對官辦熱身賽縮短秒數，多數投手都沒有受到太大影響。富邦悍將張奕今天受訪指出，坦時間上沒什麼問題，投球節奏都能掌握，「我自己投球時，可能常常搖頭，有時候捕手會說在看暗號時稍微慢一點，但大致上時間都還夠，就算真的來不及，還是可以選擇退腳，有3次機會。」

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若未來中職比照大聯盟實施新制，張奕表示屆時將需要更多時間適應；如果有機會入選明年經典賽，也可能提前面對這樣的情況，「那就必須在集訓期間先做好準備，像是和捕手在暗號溝通上的配合，就要事先討論出共識。」

呂彥青則認為，目前縮短2秒的變化並不明顯，「目前影響不大，但如果未來像大聯盟那樣縮到15秒，我覺得台灣的環境條件也要一併考慮。」他提到，台灣天氣較熱、濕度高，特別是夏季如果在戶外打，可能就會有明顯的影響。

▲呂彥青：環境考量重要 中職或須調整。（圖／記者李毓康攝）

「在巨蛋當然沒影響，但如果在戶外，像我自己比較容易喘，對於先發投手來說，每一球都被計時，可能丟起來會更疲勞。」呂彥青說。

除了投球節奏外，暗號溝通效率也是一大關鍵，呂彥青認為，要有效縮短配球時間，全面導入PitchCom電子暗號系統也很重要，「像美國有這個系統，捕手能直接按下要投的球種，節奏自然會比較快。台灣目前只有味全龍和統一獅在用，其他球隊還是得靠看暗號，有時就會花個一兩秒。」

不過，呂彥青也指出台灣實施PitchCom的潛在挑戰，「我們的球場應援聲音很大，有聽說其他隊用這系統會聽不到指令的狀況，這部分可能要一起評估。」

至於德保拉，對於秒數縮短沒有太大問題，他笑說，「要的話，我也可以10秒喔！」