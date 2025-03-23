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獨行俠戴維斯5對5訓練完成　預計下周客場之旅復出

▲「一眉」戴維斯轉戰獨行俠首秀表現出色，卻在第3節末意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠當家長人戴維斯下周復出。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

達拉斯獨行俠終於傳出好消息，在震撼交易中從湖人換來的明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）有望於近期回歸。根據NBA名記者史坦（Marc Stein）報導，戴維斯「很可能」會在接下來的客場之旅（台灣時間3月25日至3月30日）中復出。

32歲的戴維斯在2月9日代表獨行俠初登場時便拉傷左內收肌，至今尚未回歸。球隊上周日曾將他與後衛哈迪（Jaden Hardy）下放至G聯盟德州傳奇隊（Texas Legends），周四則再次將戴維斯與長人里夫利二世（Dereck Lively II）及加福德（Daniel Gafford）一起指派下放。根據報導，戴維斯在G聯盟已2度進行5對5訓練，復出進度領先其他內線球員。

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▲獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠目前傷兵滿營，後衛厄文（Kyrie Irving）因左膝前十字韌帶撕裂賽季報銷，球隊過去11戰輸掉9場，目前西區排名第11，但與第10的太陽戰績相同。儘管有聲音認為達拉斯應該擺爛爭取選秀高順位，戴維斯本人顯然無意接受此提議。

根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）於《NBA Today》節目中的說法，「戴維斯極度渴望回到場上，雖然隊內有些人曾勸他考慮休戰至季末，認為復出的風險大於報酬，但戴維斯完全不想聽這些意見。」

戴維斯在驚天交易後，至今僅為獨行俠出賽1場就傷退，若一切順利，下周可望再度披掛上陣，他的回歸是否足以改變獨行俠的季後賽命運，仍有待觀察。

關鍵字： NBA戴維斯獨行俠

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