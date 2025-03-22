相差16歲「雙舞王」替勇士開球　霹靂舞一哥孫振獲世運會門票

▲台灣霹靂舞一哥孫振與9歲「小舞王」NANA林李納替台北富邦勇士開球，兩人現場Battle。（圖／富邦勇士提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣霹靂舞一哥孫振今（22）日受邀擔任台北富邦勇士開球嘉賓，開球儀式前，他與年僅9歲的「小舞王」NANA林李納帶來一場震撼人心的Breaking Battle，現場隨著DJ Lordi播放經典嘻哈歌曲，氣氛達到高潮。孫振受訪時透露，他已經取得世界運動會資格，後續還將參加世錦賽、全運會等賽事。

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相差16歲「雙舞王」孫振與NANA林李納首次在籃球場上交鋒，兩人在開球儀式前展開Battle，以雙回合制比賽，孫振率先祭出「鐘擺軸」招牌動作，NANA則以連續20秒的「單肘拋」回擊，搭配強烈節奏感，震撼全場。

NANA自5歲開始練舞，至今奪下近40座國際賽事冠軍，學長孫振去年拿下世界冠軍，並在WDSF World Series一級公開賽中獲得銅牌，還成為台灣史上首位「跳進」奧運殿堂的霹靂舞好手。

孫振本季行程滿檔，他上周才到越南比賽，下個月將飛往法國，他透露自己已經取得今年「最大賽事」世運會的門票，預計還將參加世錦賽、全運會和其他文化賽。