林書豪打鐵沒關係！曼尼高替補締大三元　國王狂勝戰神27分

▲新北國王曼尼高。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王今（22）日回到主場面對台北台新戰神，儘管招牌球星林書豪12投僅4中，表現平平，不過全隊多點開花，3位洋將聯手開火，沃許本砍下26分、15籃板，桑尼貢獻21分、8籃板，曼尼高從板凳出發完成大三元，繳出15分、10助攻和12籃板，國王最終以114比87大勝27分。

國王本場比賽展現強大攻勢，開局便火力全開。首節，沃許本主宰禁區攻下9分，李愷諺、桑尼、曼尼高各拿4分，簡祐哲外線開火，國王第一節以24比15領先。次節，國王持續掌控戰局，團隊進攻多點開花，最多領先來到22分，展現壓制力，上半場結束，國王以15分優勢穩握領先。

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第3節戰神雖試圖反撲，單節得分比國王多出1分，仍無法改變戰局。曼尼高在比賽最後4分鐘成功完成大三元，王柏智則把握上場機會，短短5分鐘內高效拿下10分，國王進一步擴大優勢，最終以27分之差擊敗戰神。

▲新北國王林書豪。（圖／TPBL提供）

總教練萊恩賽前就強調，希望年輕球員能在傷兵潮下挺身而出，而本場比賽年輕球員確實有所貢獻。「他們從板凳席跳出來，帶著滿滿能量拚戰，這不僅減輕教練團的負擔，也讓我們擁有更多可用之兵。今年球隊狀況良好，即使犯錯也不會停留在當下，而是全力補救。」

曼尼高達成大三元後表示，「很高興能拿下大三元，但最重要的是團隊贏得勝利。我們還有許多需要改進的地方，特別是對手搶下23個進攻籃板，這已經是連續3場發生的問題。」