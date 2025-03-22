李家慷猛轟32分迎生涯之夜　領航猿力退勇士例行賽封王

▲領航猿李家慷迎來生涯之夜。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

PLG本季龍頭桃園璞園領航猿今（22）日到台北富邦勇士主場踢館，靠著李家慷飆出生涯新高32分，「夜王」盧峻翔也貢獻23分之下，終場以117比108鎖定2024-25球季例行賽第1的位置，直接晉級冠軍賽，對手將是勇士與台南台鋼獵鷹之間的勝方。

賽前15勝4敗的領航猿，領先第2名獵鷹4場勝差，例行賽封王魔術數字降為1。根據聯盟賽前公告，獵鷹和勇士就算剩下比賽全勝，也只能拿到16勝，基於同樣勝場數（16場）下，將比較各隊之間的對戰成績，領航猿無論是在對戰獵鷹還是對戰勇士都取得較多的勝場數，因此將取得較優的例行賽排名，今日只要取勝，就能鎖定24-25例行賽第1。

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▲領航猿當家球星盧峻翔。（圖／PLG提供）

在主場作戰的勇士力阻領航猿封王，全隊上半場有多達10人有得分紀錄，領航猿則有4人得分上雙，李家慷砍下17分，三分球4投3中，當家王牌盧峻翔攻下13分，其中10分集中在首節；前2節打完，領航猿57比55些微領先。

李家慷下半場繼續發威，第3節又貢獻雙位數得分，加上葛拉漢、伯朗和瓊斯等人也都加入搶分行列，領航猿一舉將分差擴大到14分。不過勇士決勝節急起直追，林志傑的三分彈帶動反攻，將分差縮小到個位數，陳又瑋、洪楷傑也聯手飆外線，勇士連4記三分命中，在終場前3分鐘追到僅3分差。

關鍵時刻，今日手感火燙的李家慷再次挺身而出，他與伯朗替領航猿止血，最終率隊以117比108守住勝果，收下3連勝。

此役是李家慷的生涯之夜，他包辦了6顆三分球，單場32分創下個人生涯新高，刷新原紀錄24分；盧峻翔與瓊斯各有23分進帳。勇士則以繳出19分、7助攻的陳又瑋表現最佳。

▲領航猿李家慷狂飆32分。（圖／PLG提供）