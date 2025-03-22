蔣淯安飆27分狂讚單場8阻攻高柏鎧　夢想家退海神收2連勝

▲福爾摩沙夢想家當家球星蔣淯安（右）狂飆27分。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家今（22）日在主場迎戰高雄全家海神，首節就開啟三分火力，拉開18分領先，儘管次節曾被追到個位數分差，終場仍在當家球星蔣淯安16投9中飆出全場最高27分，包辦6顆三分球，全隊5人得分上雙之下，以101比87收下2連勝，將兩隊勝差擴大到1.5場。

夢想家開賽打得相當強勢， 強悍防守不斷造成海神失誤，進攻端簡浩與貝奇雙雙在外線開火，迫使海神提早喊出暫停。暫停過後，最近復出的當家球星蔣淯安與替補上陣的吳家駿也接連砍進三分，團隊單節三分9投5中，拉開28比10、18分領先。

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次節前段夢想家進攻不順，海神把握轉換進攻機會縮小差距，此時高柏鎧跳出來穩住戰局，霍爾曼也在第2節後段與林俊吉聯手為球隊保住領先優勢；上半場結束，夢想家以49比38保有雙位數領先。

▲福爾摩沙夢想家當家球星蔣淯安。（圖／TPBL提供）

易籃後，夢想家繼續發揮團隊戰力優勢，復出後手感越來越燙的蔣淯安單節9分進帳，防守端則有高柏鎧單節貢獻6籃板、3阻攻，成功扮演起禁區守護神角色，3節結束雙方依然有雙位數分差。

決勝節再靠著雙後衛及貝奇外線的發揮，擋住海神的反撲，終場夢想家以101比87獲勝。本場夢想家以蔣淯安飆出27分最高、吳家駿拿18分，高柏鎧則貢獻11分、16籃板和8阻攻，單場8阻攻改寫了TPBL聯盟紀錄。

賽後夢想家總教練皮爾曼表示，「這禮拜最大的重點是要把情蒐出來的發揮執行力，今天這場看到大家把情蒐的防守執行力都很好，非常開心。」

蔣淯安則說，「今天不得不誇獎一下高柏鎧的防守，他今天有8個阻攻，讓我們減少防守的壓力，給我們有非常大的安定感。」

▲夢想家高柏鎧（中）單場8阻攻創聯盟紀錄。（圖／TPBL提供）