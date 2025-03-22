運動雲

>

大谷翔平幕後暖舉曝光　默默讓山本受訪、合照也不搶C位

▲大谷翔平對著山本由伸比YA。（圖／截自山本由伸IG）

▲大谷翔平對著山本由伸比YA。（圖／截自山本由伸IG）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊本週完成東京開幕系列賽，連兩戰擊敗小熊隊，在球場內外都吸引無數關注。除了場上的表現，日本媒體也曝光一段記者會後台的「神對應的幕後花絮」──大谷翔平為了不打擾山本由伸受訪，在記者會場入口靜靜等候，直到山本回答完最後一題問題才入場，展現超高EQ與尊重隊友的風範。

據《Newsweek日本版》報導，在3月18日第一戰賽後的記者會上，當時依序由山本、大谷與總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪。當山本正在台上回答提問時，大谷抵達會場門口，媒體一見他現身立刻側目關注。大谷見狀後，立刻壓低音量用英文詢問隨行人員：「Is he done？（他結束了嗎？）」在得知山本還有最後一題後，他回應：「So, after that.（那我就等他講完）。」並在入口處安靜等候，不干擾任何流程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷在場邊默默注視著山本完成記者會，山本也在台上望向他並露出微笑。輪到大谷受訪時，山本則在會場出口拿出手機對著他猛拍照，大谷一臉嚴肅卻比出勝利手勢回應，場面溫馨又逗趣，逗笑現場媒體。

不僅如此，隔天比賽結束後的合照環節，大谷被攝影師請求站在五位日本選手的正中央，他則謙虛地說：「沒關係，他年紀比較大。」主動讓出C位給今永昇太，再度展現個人氣度與溫暖。

無論是場上的全壘打火力，還是場下的細膩體貼，大谷翔平的舉手投足都成為球迷與媒體眼中的焦點，也難怪被讚譽為「場上MVP、場下典範」。

關鍵字： 大谷翔平山本由伸日媒報導溫馨互動高EQ

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

轉投富邦封印「大鵬展翅」　李吳永勤：把動作留在兄弟

轉投富邦封印「大鵬展翅」　李吳永勤：把動作留在兄弟

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

兵敗台灣後盼WBC雪恥！韓國隊集結4名前總教練打造最強教練團

兵敗台灣後盼WBC雪恥！韓國隊集結4名前總教練打造最強教練團

NBA多隊為準狀元擺爛挨罰！杜克天才鐵定投入今年選秀2原因

NBA多隊為準狀元擺爛挨罰！杜克天才鐵定投入今年選秀2原因

詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

湖人賺爛？交易後攻防都升級　唐西奇曝關鍵：隊內很多溝通

湖人賺爛？交易後攻防都升級　唐西奇曝關鍵：隊內很多溝通

陳子豪小噹「1號重砲」　曾頌恩看紅色球衣有點怪

陳子豪小噹「1號重砲」　曾頌恩看紅色球衣有點怪

柯瑞「重摔」聲響嚇壞格林！檢查結果出爐　確定缺席客場之旅首戰

柯瑞「重摔」聲響嚇壞格林！檢查結果出爐　確定缺席客場之旅首戰

陳傑憲10年約附帶旅外條款　統一獅開放國外球隊洽談

陳傑憲10年約附帶旅外條款　統一獅開放國外球隊洽談

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

熱門新聞

曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

轉投富邦封印「大鵬展翅」　李吳永勤：把動作留在兄弟

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

兵敗台灣後盼WBC雪恥！韓國隊集結4名前總教練打造最強教練團

NBA多隊為準狀元擺爛挨罰！杜克天才鐵定投入今年選秀2原因

詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾頌恩「越來越成熟」　平野關注曾聖安

2封印大鵬展翅　李吳永勤：留兄弟

3陳傑憲再破紀錄　陳子豪：我以為3、4億

4兵敗台灣盼雪恥！韓國最強教練團

5杜克天才鐵定投入今年NBA選秀2原因

最新新聞

1拜託曾豪駒任經典賽教頭　蔡其昌找樂天溝通

2熱火10連敗還創隊史17年最慘紀錄

3川岸強重視好球率　點名兩年輕土投

4曾仁和腰部不舒服　確定無緣開季

5全國14隊爭威廉波特少棒亞太區資格

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366