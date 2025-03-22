大谷翔平幕後暖舉曝光　默默讓山本受訪、合照也不搶C位

▲大谷翔平對著山本由伸比YA。（圖／截自山本由伸IG）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊本週完成東京開幕系列賽，連兩戰擊敗小熊隊，在球場內外都吸引無數關注。除了場上的表現，日本媒體也曝光一段記者會後台的「神對應的幕後花絮」──大谷翔平為了不打擾山本由伸受訪，在記者會場入口靜靜等候，直到山本回答完最後一題問題才入場，展現超高EQ與尊重隊友的風範。

據《Newsweek日本版》報導，在3月18日第一戰賽後的記者會上，當時依序由山本、大谷與總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪。當山本正在台上回答提問時，大谷抵達會場門口，媒體一見他現身立刻側目關注。大谷見狀後，立刻壓低音量用英文詢問隨行人員：「Is he done？（他結束了嗎？）」在得知山本還有最後一題後，他回應：「So, after that.（那我就等他講完）。」並在入口處安靜等候，不干擾任何流程。

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大谷在場邊默默注視著山本完成記者會，山本也在台上望向他並露出微笑。輪到大谷受訪時，山本則在會場出口拿出手機對著他猛拍照，大谷一臉嚴肅卻比出勝利手勢回應，場面溫馨又逗趣，逗笑現場媒體。

不僅如此，隔天比賽結束後的合照環節，大谷被攝影師請求站在五位日本選手的正中央，他則謙虛地說：「沒關係，他年紀比較大。」主動讓出C位給今永昇太，再度展現個人氣度與溫暖。

無論是場上的全壘打火力，還是場下的細膩體貼，大谷翔平的舉手投足都成為球迷與媒體眼中的焦點，也難怪被讚譽為「場上MVP、場下典範」。