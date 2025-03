快訊／兩屆世界重量級拳王驚傳過世！28歲就退休改當牧師

記者游郁香/綜合報導

兩屆重量級拳王、拳擊名人堂成員福爾曼(George Foreman)今(22)日傳出辭世的消息,享壽76歲,他的家屬透過社群媒體正式對外發布死訊,讓全球拳壇與體育界同感哀悼。

福爾曼素有「大喬治」(Big George)之稱,是拳擊史上最具代表性的傳奇人物之一。1968年,他在墨西哥奧運奪下金牌,之後轉戰職業拳壇,並於1973年擊敗弗雷澤(Joe Frazier),首度奪下世界重量級拳王金腰帶。

1974年,福爾曼在尚比亞與傳奇拳王阿里(Muhammad Ali)進行了歷史性的「叢林之戰」(Rumble in the Jungle),這場比賽最終以福爾曼第八回合被KO落敗收場。該場比賽被譽為拳擊史最經典對決之一,並成為奧斯卡獲獎紀錄片《當我們為王》(When We Were Kings)的主題。

▲兩屆重量級拳王福爾曼驚傳過世。(圖/翻攝自IG/biggeorgeforeman)

令人敬佩的是,儘管在25歲失去拳王頭銜,福爾曼仍堅持出賽,再度擊敗包括弗雷澤與萊爾(Ron Lyle)等強敵,證明實力依舊。然而,他在28歲時出人意料宣佈退休,回到德州故鄉,並成為一名受封牧師,開啟截然不同的人生階段。

福爾曼一生不僅在拳壇寫下傳奇,也在場外以其信仰、幽默與親和力贏得無數人敬重。他的離世,對體壇與全世界拳迷而言無疑是一大損失。