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快訊／兩屆世界重量級拳王驚傳過世！28歲就退休改當牧師

記者游郁香／綜合報導

兩屆重量級拳王、拳擊名人堂成員福爾曼（George Foreman）今（22）日傳出辭世的消息，享壽76歲，他的家屬透過社群媒體正式對外發布死訊，讓全球拳壇與體育界同感哀悼。

福爾曼素有「大喬治」（Big George）之稱，是拳擊史上最具代表性的傳奇人物之一。1968年，他在墨西哥奧運奪下金牌，之後轉戰職業拳壇，並於1973年擊敗弗雷澤（Joe Frazier），首度奪下世界重量級拳王金腰帶。

 
 
 
 
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1974年，福爾曼在尚比亞與傳奇拳王阿里（Muhammad Ali）進行了歷史性的「叢林之戰」（Rumble in the Jungle），這場比賽最終以福爾曼第八回合被KO落敗收場。該場比賽被譽為拳擊史最經典對決之一，並成為奧斯卡獲獎紀錄片《當我們為王》（When We Were Kings）的主題。

▲▼兩屆重量級拳王福爾曼驚傳過世。（圖／翻攝自IG／biggeorgeforeman）

▲兩屆重量級拳王福爾曼驚傳過世。（圖／翻攝自IG／biggeorgeforeman）

令人敬佩的是，儘管在25歲失去拳王頭銜，福爾曼仍堅持出賽，再度擊敗包括弗雷澤與萊爾（Ron Lyle）等強敵，證明實力依舊。然而，他在28歲時出人意料宣佈退休，回到德州故鄉，並成為一名受封牧師，開啟截然不同的人生階段。

福爾曼一生不僅在拳壇寫下傳奇，也在場外以其信仰、幽默與親和力贏得無數人敬重。他的離世，對體壇與全世界拳迷而言無疑是一大損失。

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