古林睿煬是火腿「驚喜禮物」　日媒想起松坂大輔！看好潛力晉升王牌

▲古林睿煬 。（圖／截自日本北海道火腿鬥士IG）

記者楊舒帆／綜合報導

旅日投手古林睿煬春訓表現亮眼，吸引日本媒體高度關注。日媒《Baseball Channel》專欄指出，原本預計從中繼逐步適應的古林，因為連續兩場熱身賽壓倒性的投球內容，讓北海道日本火腿鬥士監督新庄剛志當場改變計畫，決定提前將這位台灣火球男納入開季先發輪值。

日媒評論指出，古林在3月18日對巨人之戰中，投出2局僅被擊出1安打，最快球速來到155公里，「速球派」讓人聯想到江川卓、松坂大輔與現役的佐佐木朗希，但直球帶有強烈的上飄效果，並不常見。

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文章更形容，古林成為先發成員意味著什麼？在開幕前的這個時間點，就是一份「驚喜禮物」。本來球隊的構想應該已經差不多定案，結果竟然冒出了一位可能拿下雙位數勝場的王牌級先發投手。真的令人開心。這種事就叫做「意外的幸福」，而古林就是「意外的王牌級」存在。說不定這位台灣MVP會帶領火腿奪下日本一（總冠軍），甚至在日本也拿下MVP。

新庄剛志原本計畫仿效去年金村尚真的用法，讓古林以中繼身分適應日本職棒節奏，但在目睹對巨人的投球表現後，他當場改變構想，預計讓古林在4月初就登板先發。日媒透露，古林將於3月25日對養樂多的東方聯盟比賽進行最後調整登板。

報導中也提到，古林的加入不僅讓火腿隊先發輪值實力更完整，也象徵延續陽岱鋼、王柏融以來的「台灣明星系譜」，有機會成為北海道地區新一代的台灣人氣選手。專欄作者榎戶一朗更幽默表示，古林名字的發音曾被主播誤唸為「狸ばやし」，甚至與隊友若林晃弘、對手若林樂人同場時，讓他忍不住在社群上發文「場上有古林和兩個若林」，希望未來還能看到與紅林弘太郎的「ばやし對決」。

除了古林，火腿另一位台灣好手孫易磊也在春訓展現潛力，有望未來登錄支配下選手，接棒成為下一位台灣之光。