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陳偉殷揭日職牛棚魔鬼訓練！美國隊友驚：為什麼要丟那麼多？

▲▼陳偉殷引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳偉殷引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

「這20年，再怎麼辛苦也就是這20年。」結束長達21年的職棒生涯，陳偉殷回望一路走來的點點滴滴，特別提到在日本與美國兩地訓練文化上的巨大差異。他也強調，「職業生涯裡，就是要做好你自己。」

日本職棒初期，陳偉殷深受「細膩與高強度訓練」的震撼。他回憶，當時中日隊的牛棚訓練量驚人，一天投200到230球是常態，有時甚至能達到300球以上，「記得有一次，教練說如果比賽當天加上賽前賽後練習總共投超過200球，就可以不用跑步，而中日一天最多跑步量是3公里，大概就是30趟百米衝刺，我一聽就決定先拚了再說！」

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「大家覺得可能我很喜歡跑步跟訓練，但這是我在生涯裡面做出來給大家看，沒有人一直喜歡一直訓練跟跑步，但再怎麼辛苦就是20年要退下來休息，在這20年要做好自己。」陳偉殷舉例，不管是山本昌或是鈴木一朗都是秉持這樣的態度，「和他們意志力相比，我可能還微不足道。

對比美國職棒，陳偉殷感受到截然不同的文化氛圍，「美國更重成績與續航力，講究的是質，而不是單純的『量』。」曾有隊友驚訝他在日本牛棚投200多球，「他們問我：為什麼要丟那麼多？他們習慣的是牛棚30球、傳接球10分鐘就收工。」

轉變的契機出現在2014年間，某次牛棚訓練前，投手教練特地將他叫到場邊進行一對一討論。這位曾待過野茂英雄、熟悉亞洲選手調整方式的教練，建議他改變習慣，以更省力的角度出手，甚至嘗試牛棚只投30球。

「當時我真的做不到，但他說：『你不試，永遠不會知道。』」陳偉殷說，從那時起，他開始調整訓練模式，也迎來2014、2015年連續巔峰的表現，「事實上，我覺得非常有幫助。」

這些經驗成為他未來傳承的素材。陳偉殷提到回到日本阪神時，曾與青柳晃洋等球員分享這些經歷，鼓勵他們嘗試不同訓練法，「2021年他的表現也不錯，或許真的有幫助。」

關鍵字： 陳偉殷職棒訓練文化差異生涯

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