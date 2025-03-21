湖人賺爛？交易後攻防都升級　唐西奇曝關鍵：隊內很多溝通

▲金童唐西奇加入後，湖人攻守都升級。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

湖人在季中震撼交易中告別5度入選最佳防守陣容的當家長人戴維斯（Anthony Davis），迎來進攻能力驚人的唐西奇（Luka Doncic），外界一度質疑這將讓洛城防守表現下滑，事實卻出人意料。唐西奇加盟後，湖人一度躍居聯盟「防守效率」第1的隊伍，對此「金童」曝光團隊防守變強的原因。

根據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）的報導，自唐西奇來到洛城至3月6日（當地時間）為止，湖人一度成為全聯盟防守效率最出色的球隊，主帥瑞迪克（JJ Redick）與唐西奇也親口證實了團隊在防守端的改變。

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「我覺得大家在防守端都連成一氣。」唐西奇表示，「隊內有很多溝通，每個人都在付出努力，這就是我們防守變強的原因。」

瑞迪克則點名側翼大將範德比爾特（Jarred Vanderbilt）與奇兵古德溫（Jordan Goodwin）這對防守悍將，強調他們在場上展現出的防守存在感，是球隊打出多波反攻高潮的主因，「他們真的改變了比賽的節奏，讓我們在防守端有了主控權。」

而在進攻端，唐西奇的加入同樣為湖人打開了全新的局面。雖然融入新體系總需要時間磨合，但經過1個多月過後，全隊已明顯習慣唐西奇的打法，文森（Gabe Vincent）毫不吝嗇地給予讚賞。

「有時候對手甚至會派3個人去守他，但他總是能找到空檔的隊友，這真的太不可思議了。」文森說，「不論是自己得分、造成犯規站上罰球線、或是在關鍵時刻投進高難度的球，他總是能做出正確的選擇，讓我們打得更輕鬆。」

唐西奇目前已為湖人出賽16場，繳出場均26.5分、8.8籃板、8.0助攻、1.9抄截，並在其中7場比賽送出雙位數助攻，只有4場助攻數低於5次，展現其穩定且高效的組織力。

過去就曾與唐西奇並肩作戰的芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）更提到，唐西奇在場上的傳導能力讓對手無所適從，因為他總能看穿防線破綻，找到傳球的最佳路徑。