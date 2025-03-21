陳偉殷退休後不排斥教練　最想陪老婆走訪大聯盟30座球場

▲陳偉殷退休後的新旅程：陪老婆遊大聯盟球場。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

陳偉殷在正式告別21年職業球員生涯後，談到最想做的事，直言想陪老婆到處走走，他也希望能夠持續從事與棒球相關的事，「說真的我沒辦法離開這兩個字，這已經是我人生很大的一部份。」

對於是否考慮轉任教練，陳偉殷坦言目前持開放態度，並不排斥，但也自知仍需累積指導經驗，「我雖然有這些職業歷練，但還沒有正式指導過選手，所以希望能先去看看，去以前待過的球隊春訓、球季中觀摩，讓自己的視野更開闊。」

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短期而言，陳偉殷傾向以「客座」或觀摩性質參與球隊事務，並以赴美、赴日進修為起點。他強調，自己的目標是幫助年輕選手，尤其是像肩膀傷勢恢復這類細節，都是自己走過、最能分享的經驗。

陳偉殷也感性談到，從離開美國之後到現在，其實滿難過的，還沒有足以站穩大聯盟的後起之秀，「當年王建民學長為我們旅外選手開出一條路，金鋒學長則讓打者有了可以學習和模仿的典範，這些我都親身感受到，也一直心懷感激。我很自豪能走在他們鋪好的路上，從中獲得很多參考與啟發。但到了我這一代之後，開始看到有些選手雖然上去了，卻沒辦法站穩腳步，這其實是很現實的困難。」

「說到底，台灣球員的資質一點都不差，關鍵在於心理層面是否足以支撐長期的競爭壓力。對我來說，上場投球最簡單的就是跟打者對決，但現在的年輕球員在想些什麼？或許我們需要多一點溝通，理解他們的想法，才能給出真正有幫助的建議。」陳偉殷說。

至於退休後最想做的事，陳偉殷毫不猶豫地回答，「陪老婆到處走走吧！」他表示，這20年間忙於球季與訓練，很少有機會與妻子共度長時間旅行，退休後希望能陪她實現一個夢想，「說不定可以一起踏遍30座大聯盟球場，看比賽、看風景，也讓她圓夢。」

對他而言，棒球的舞台告一段落，但屬於「人生下半場」的旅程才剛剛開始。