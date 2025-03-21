陳偉殷提建言！盼資深旅外條款更完善　點名宋家豪可能受影響

▲陳偉殷提建言，中職資深旅外球員加盟辦法引關注。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒在3月初領隊會議中達成共識，將著手研議「資深旅外球員加盟辦法」，以取代現行的「旅外傑出球員條款」，盼為旅外選手返台鋪設更合理的機制。對此，甫宣布引退的台灣旅美名投陳偉殷也提出建言，呼籲聯盟應給予資深球員更多彈性與保障，才能真正鼓勵更多海外好手回台效力。

陳偉殷表示，目前仍不清楚聯盟討論的具體方向，但他認為未來最可能受到影響的旅外球員是宋家豪。他指出，若以公平與制度性考量，美日職棒的資歷應該分開評估，「日職的話我覺得滿5年，就應該被視為自由球員；美職能夠待滿3年就已經很不容易了，雖然不是自由球員資格，但是具備選擇權，可以有和球團談薪的權利。」

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他也補充，在亞洲棒壇，日本雖然有自由球員制度，仍設有轉隊補償機制，「這不能說好或不好，但都值得參考，美國制度雖健全，但亞洲的規範更貼近台灣現實，中職或許可從中找出平衡點。」

談及自身經歷，陳偉殷坦言，當年考慮返台發展時，正是對於選秀制度與傑出球員條款有些疑慮，「如果不符合（傑出）條件，就只能參加選秀。我都39歲了，職業生涯累積12、13年在日職與大聯盟的經歷，還要和18歲的年輕人一起參加選秀，對我來說真的有點難......。」他直言，制度設計應讓資深球員有更多彈性與空間，「不然選擇回台的機率會一直很低。」

他更強調，球員職涯短暫，如今高中生就能進入職棒，聯盟更應為球員權益設想，「我不敢說制度一定要怎麼改，但應該提供更多保障與參考方向，就看球團老闆們怎麼開會討論。」

若非現行制度設限，陳偉殷也說，曾想過返台效力、推動傳承，他認為，國外經歷真的很珍貴，台灣制度應該設法吸納，「這些東西都可以去參考，不然怎麼叫職業。」

▲陳偉殷認為未來最可能受到影響的旅外球員是宋家豪。（圖／記者李毓康攝）。