詹皇之子砍17分締隊史46年紀錄　湖人主帥看好他成優秀NBA射手

記者游郁香/綜合報導

湖人今(21)日在雙星詹姆斯(LeBron James)、唐西奇(Luka Doncic)皆高掛免戰牌之下,以89比118慘輸給公鹿,主場9連勝告終。不過19歲的「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)打出NBA生涯代表作,他以7成命中率砍下17分、5助攻、3籃板,外加1阻攻,主帥瑞迪克(JJ Redick)給予高度讚賞。

布朗尼因為身份特殊,受到媒體與大眾的「特別關注」,儘管他無論身材或表現都難與父親詹姆斯當年相比,不過他的態度成熟,始終專注賽場。布朗尼在今日對戰公鹿一役迎來生涯之夜,整場10投7中貢獻全隊最高的17分,單場得分與助攻(5次)創新高,3籃板、1阻攻追平個人紀錄,出賽30分鐘也是生涯最多。

▲湖人詹皇之子布朗尼(右)迎來生涯之夜。(圖/達志影像/美聯社,下同)

根據《StatMamba》的統計,布朗尼是自1979年的魔術強森(Magic Johnson)以來,單場達成「17分、5助攻、70%命中率」數據的湖人新秀中,最年輕的一位。

湖人總教練瑞迪克(JJ Redick)賽後對布朗尼大加讚賞,「我對他的為人印象深刻,畢竟他得承受外界因為他老爸而加諸的壓力,他卻始終保持冷靜、有風度,這顯現出他與家人的品格,還有LeBron對他的教養。」

瑞迪克表示,「我認為布朗尼下一步是成為一位體能條件頂尖的球員……當他達成這一點,加上他已有的爆發力與控球能力,我們相信他會成為一名高於平均水準的優秀射手,他未來肯定能為球隊帶來很大影響。」

瑞迪克直言,他對布朗尼的表現並不感到意外,「他在發展聯盟以及湖人隊的垃圾時間比賽中早已展現實力,從一開始我就看得出來,他一定會成為NBA等級的球員,而我現在依然這麼相信。」

Bronny James on the advice he gives his younger brother Bryce about basketball: “Work hard, don’t take it for granted because there a lot of people that want to be in our spot.” pic.twitter.com/lH929ippTs