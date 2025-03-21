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詹皇之子砍17分締隊史46年紀錄　湖人主帥看好他成優秀NBA射手

記者游郁香／綜合報導

湖人今（21）日在雙星詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）皆高掛免戰牌之下，以89比118慘輸給公鹿，主場9連勝告終。不過19歲的「詹皇之子」布朗尼（Bronny James）打出NBA生涯代表作，他以7成命中率砍下17分、5助攻、3籃板，外加1阻攻，主帥瑞迪克（JJ Redick）給予高度讚賞。

布朗尼因為身份特殊，受到媒體與大眾的「特別關注」，儘管他無論身材或表現都難與父親詹姆斯當年相比，不過他的態度成熟，始終專注賽場。布朗尼在今日對戰公鹿一役迎來生涯之夜，整場10投7中貢獻全隊最高的17分，單場得分與助攻（5次）創新高，3籃板、1阻攻追平個人紀錄，出賽30分鐘也是生涯最多。

▲▼湖人詹皇之子布朗尼迎來生涯之夜。（圖／達志影像／美聯社）

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▲湖人詹皇之子布朗尼（右）迎來生涯之夜。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據《StatMamba》的統計，布朗尼是自1979年的魔術強森（Magic Johnson）以來，單場達成「17分、5助攻、70%命中率」數據的湖人新秀中，最年輕的一位。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後對布朗尼大加讚賞，「我對他的為人印象深刻，畢竟他得承受外界因為他老爸而加諸的壓力，他卻始終保持冷靜、有風度，這顯現出他與家人的品格，還有LeBron對他的教養。」

瑞迪克表示，「我認為布朗尼下一步是成為一位體能條件頂尖的球員……當他達成這一點，加上他已有的爆發力與控球能力，我們相信他會成為一名高於平均水準的優秀射手，他未來肯定能為球隊帶來很大影響。」

▲▼湖人詹皇之子布朗尼迎來生涯之夜。（圖／達志影像／美聯社）

瑞迪克直言，他對布朗尼的表現並不感到意外，「他在發展聯盟以及湖人隊的垃圾時間比賽中早已展現實力，從一開始我就看得出來，他一定會成為NBA等級的球員，而我現在依然這麼相信。」

談到自己的進步，布朗尼感謝教練團一路以來的信任，「所有教練都相信我，並持續灌輸我他們對我的信心……今晚我獲得了一次展現自己努力成果的機會。」他也分享自己建立信心的過程，「我是在大量練習中逐漸建立起自信與舒適感的。」

對於外界的批評聲浪，布朗尼展現成熟心態，「對於那些隨便評論我的人，我也沒辦法改變什麼，所以我只會低頭努力，每天讓自己變得更好。」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇布朗尼

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