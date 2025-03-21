大谷翔平模型引吐槽　網友：這是恰恰吧

▲廠商推出的大谷翔平模型，長相不太像大谷。（圖／翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

美職道奇隊二刀流巨星大谷翔平人氣旺，海外模型製造商抓準時機推出6分之1比例模型，但看起來不像大谷翔平，網友笑說看起來比較像「恰恰（彭政閔）」，直呼這到底是誰。

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▲MLB海外戰大谷打擊狀況就調整的不錯。（圖／翻攝道奇X）

日媒報導，模型製造商「McFarlane Toys」將推出大谷翔平6分之1比例的模型，採用樹脂打造，捕捉大谷頭部及打擊姿勢等，球衣連皺褶都清楚展現，模型含台座高32公分，還有慶祝他達成史無前例的「50-50」（50轟50盜）創舉；大谷模型預計8月販售，售價5萬日幣（約新台幣1.1萬元），已開放預購。

▲大谷翔平6分之1比例的模型，要價1.1萬台幣。（圖／翻攝畫面）

不過實際點開照片，雖從背號及名字可知道是大谷翔平，但臉部神韻看似另一人，有些悲劇。網友看到後直呼「這誰啦」「太醜了吧」「盜版可以提前開賣了 反正正版看起來也像盜版XD」，甚至表示想到「光哥（指陳金鋒）」「這恰恰吧…」



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