詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

▲大莫里斯是湖人2020年冠軍成員之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人上月完成震撼交易，跟隨「金童」唐西奇（Luka Doncic）一起來到洛杉磯的35歲資深悍將大莫里斯（Markieff Morris），一度考慮退休，不過在天王詹姆斯（LeBron James）出馬留人之下，這位湖人2020年冠軍成員改變了心意。

湖人在唐西奇交易案中一併迎來長人克勒貝爾（Maxi Kleber）與35歲悍將大莫里斯。克勒貝爾因傷還未能上陣，大莫里斯則已出賽5場，是板凳上的穩定老將。

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然而據美國媒體報導，大莫里斯在得知自己遭獨行俠交易時，原本一度動念退休，直到與洛城天王詹姆斯對話後才改變主意，決定續戰本季。大莫里斯自2020-21賽季以來，單季從未出賽超過35場，對於這名資深前場球員而言，交易不啻為職業生涯的轉捩點。

▲大莫里斯被交易回湖人，一度考慮退休。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯與大莫里斯早有革命情感，兩人曾一起幫助湖人捧起2020年總冠軍，時隔多年再次聚首，詹皇對大莫里斯的回歸感到欣慰，他接受《洛杉磯時報》訪問時表示，「我很想念他……我們曾一起在大戰中浴血奮戰，他是我下場後最信任的意見提供者之一，我很高興他回來了。」

大莫里斯在2020年季後賽為湖人出賽21場，對球隊奪冠貢獻不小。儘管本季他的上場時間有限，但他豐富的比賽經驗與休息室影響力，依然是湖人衝擊季後賽的重要資產。

詹姆斯正在養腹股溝傷勢，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）今（21）日受訪時帶來好消息，他表示「有信心」詹皇與混血前鋒八村壘能在周日對公牛的比賽中復出。