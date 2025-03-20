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周思齊助陣！GOATBROS山羊兄弟成軍 3月21日大巨蛋亮相

▲▼GOATBROS山羊兄弟成軍記者會，3月21日台北大巨蛋登場，攜手基層棒球，打造永不解散的夢想球隊 。（圖／GOATBROS棒球隊提供）

▲GOATBROS山羊兄弟成軍記者會，3月21日台北大巨蛋登場，攜手基層棒球，打造永不解散的夢想球隊 。（圖／GOATBROS棒球隊提供）

記者王真魚／綜合報導

台灣棒球迎來一支全新球隊——GOATBROS 山羊兄弟，將於3月21日在台北大巨蛋舉辦成軍記者會，正式公布隊名與球衣設計。當天，120位基層棒球小選手將受邀進場，親身體驗國際級球場氛圍，並與球員互動、參與球場導覽。台北市市長蔣萬安亦受邀出席，共同見證 GOATBROS 的誕生，為台灣棒球發展注入新活力。

GOATBROS匯聚來自各界的棒球愛好者，包括亞洲棒總特別助理周思齊、兄弟象退役選手吳俊億、陳冠任，以及各領域的棒球愛好者，如學術專家、運動行銷主管、體能教練、公教職員等。

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球隊領隊則由長年投入基層棒球發展的財團法人陳重光文教基金會董事長陳炳甫擔任，展現 GOATBROS 對基層棒球的承諾與使命。球隊名稱「GOAT」（Greatest of All Time）象徵對卓越的追求，吉祥物台灣黑山羊則代表台灣棒球文化的獨特性與堅韌精神。GOATBROS 重視基層棒球教育與傳承，因此特別在成軍記者會邀請許多基層棒球隊的小朋友進場，讓他們親身感受國際級球場氛圍，期盼大巨蛋成為他們夢想啟航的舞台與起點。

GOATBROS的成立，源於即將登場的雙北世界壯年運動會（世壯運），球隊目標是全力爭取佳績。然而，這不僅是一支為比賽而生的球隊，更是一個長期推動台灣棒球發展的平台。即便賽事結束，GOATBROS 仍將透過各類公益計畫，深耕基層棒球，培養更多棒球人才，讓熱愛這項運動的心意不斷延續。
 

▲▼GOATBROS山羊兄弟成軍記者會，3月21日台北大巨蛋登場，攜手基層棒球，打造永不解散的夢想球隊 。（圖／GOATBROS棒球隊提供）

▲GOATBROS山羊兄弟成軍記者會，3月21日台北大巨蛋登場，攜手基層棒球，打造永不解散的夢想球隊 。（圖／GOATBROS棒球隊提供）

關鍵字： 棒球台灣GOATBROS山羊兄弟成軍記者會

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