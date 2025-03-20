拳擊留奧運！IOC主席再挺林郁婷　鄭世忠：盼保障女選手參賽資格

▲教育部體育署長鄭世忠。（圖／記者陳家祥攝）

記者游郁香／綜合報導

國際奧會（IOC）今（20）日全票通過，確定拳擊將納入2028年洛杉磯奧運比賽項目，對此體育署長鄭世忠表示，很高興世界拳擊總會（WB）取代了之前「災難式治理」的國際拳擊總會（IBA），他也提到，過去半年積極輔導我國拳擊協會，主動與世界拳擊總會進行討論，確保我國女性拳擊選手的參賽保障。

國際奧會本周在希臘舉行第144次年會，今日會議由即將卸任的主席巴赫（Thomas Bach）主持，針對拳擊是否續留奧運項目進行表決，最終全票通過，巴赫正式宣布拳擊將繼續列入奧運競賽種類。

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對此體育署長鄭世忠透過聲明表示，拳擊在奧運有著悠久歷史，其運動特性讓許多小國家更有機會在奧運得到好成績，「也很高興世界拳擊總會取代之前災難式治理的國際拳擊總會。」

▲「台灣拳后」林郁婷。（圖／路透）

鄭世忠提到，在這次國際奧會執委會之前，有數位國際奧會主席候選人，對女性運動員保障提出一些不同的看法，「有很多是對於我國林郁婷選手生來就是女性的狀況並不了解，在這次會議，現任主席更再次發布新聞稿強調，林郁婷選手的確天生就是女性，所以她的參賽資格沒有問題。」

鄭世忠說，體育署過去半年也積極輔導我國拳擊協會，積極密切地與世界拳擊總會進行討論，希望有更多參與國際事務的機會，「當然針對我國女性拳擊選手，也希望能夠提供更明確的參賽保障。」