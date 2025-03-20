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朗希的「神祕指叉球」　道奇教頭：他自己都不確定球會怎麼跑

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希昨日迎來MLB初登板。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇開季表現強勢，東京開幕戰系列2戰全勝。日籍火球男佐佐木朗希昨（19）日迎來備受矚目的大聯盟首秀，總計先發3局失1分，最快球速100.5哩（約161公里）、均速98哩（約158公里）。賽後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）特別針對佐佐木的「神祕指叉球」給出評價。

23歲的佐佐木被譽為日本職棒（NPB）近年來最頂尖的投手。昨日首局，佐佐木快速投出3上3下，並在對決鈴木誠也時，以一顆99.3英里（約160公里）的速球送出大聯盟生涯首K。然而，他的控球狀況並不理想，整場比賽56次投球僅有25顆是好球（45%），遠低於2024年MLB平均64%好球的水準。

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第2局，他因保送與觸身球陷入危機，最終靠著1記強勁滾地雙殺打脫身。第3局，他連續投出3次四壞球保送，其中包括滿壘保送塔克（Kyle Tucker），讓小熊攻下1分，幸好，他隨後三振布希（Michael Busch）與蕭（Matt Shaw），成功止血。

「他讓自己陷入麻煩，但也能適時解決問題。」小熊總教練康塞爾（Craig Counsell）表示，「我們給他施加了壓力，但他仍能在滿壘時投出關鍵球。」

道奇總教練羅伯斯則對佐佐木的抗壓能力表示肯定，「他今晚的控球不夠理想，但從他的反應可以看出他是個鬥士。」

羅伯斯還特別談到佐佐木的神秘指叉球，他表示，「這顆球的特點就是不穩定性極強，有時往左、有時往右，有時直墜，甚至連佐佐木自己都不確定它會往哪裡跑，如果能投得好，這將是非常難以應對的球種。」

然而，小熊打者昨天只對他的15顆指叉球揮棒2次，主因是控球不佳，導致許多指叉球偏離好球帶，打者可輕鬆選掉。

賽後，佐佐木透過翻譯表示，「我想看看我的速球與指叉球對大聯盟打者的效果如何，但過程中出現一些問題，我希望能夠儘早做出調整。」

根據MLB官方統計，佐佐木以23歲又136天的年紀，成為史上第3年輕登上大聯盟的日本球員，僅次於村上雅則（20歲118天）與岡島智宏（23歲123天）。

關鍵字： MLB佐佐木朗希道奇羅伯斯大谷翔平小熊

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