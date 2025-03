朗希的「神祕指叉球」　道奇教頭：他自己都不確定球會怎麼跑

▲佐佐木朗希昨日迎來MLB初登板。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇開季表現強勢,東京開幕戰系列2戰全勝。日籍火球男佐佐木朗希昨(19)日迎來備受矚目的大聯盟首秀,總計先發3局失1分,最快球速100.5哩(約161公里)、均速98哩(約158公里)。賽後,總教練羅伯斯(Dave Roberts)特別針對佐佐木的「神祕指叉球」給出評價。

23歲的佐佐木被譽為日本職棒(NPB)近年來最頂尖的投手。昨日首局,佐佐木快速投出3上3下,並在對決鈴木誠也時,以一顆99.3英里(約160公里)的速球送出大聯盟生涯首K。然而,他的控球狀況並不理想,整場比賽56次投球僅有25顆是好球(45%),遠低於2024年MLB平均64%好球的水準。

Roki Sasaki gets his first Major League strikeout! #TokyoSeries pic.twitter.com/oX7iIARjJk