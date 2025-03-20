獨行俠高層拿走唐西奇的啤酒　前NBA球員批「刻意抹黑」

Luka Doncic was chilling with his dad while drinking a beer, and Michael Finley just took it away ????



(via @GrantAfseth)pic.twitter.com/5yjKYsstq3 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 31, 2024

記者游郁香／綜合報導

獨行俠上個月在震撼交易中「狠甩」看板球星唐西奇（Luka Doncic），曾在NBA打滾了13季的小莫里斯（Marcus Morris Sr.）近日在節目上直言，唐西奇去年率達拉斯贏得西區冠軍後開心喝啤酒慶祝，當時助理總經理芬利（Michael Finley）卻迅速拿走他手中的啤酒，似乎有意塑造他有飲酒問題的形象。

▲獨行俠交易基石球員唐西奇引發爭議。（圖／路透）

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唐西奇上季帶領獨行俠挺進睽違13年的總冠軍賽，在贏得西區冠軍後，有一個畫面引起熱議，唐西奇開心喝著啤酒，獨行俠助理總經理芬利迅速搶走他的啤酒，這一幕被攝影機捕捉到後，在當時有不少討論，部分人認為這只是隊內玩笑，無傷大雅。

然而，當獨行俠最終將唐西奇交易至洛杉磯湖人後，這段影片又被挖出來，引發外界對獨行俠管理層是否因為擔憂唐西奇的身材管理與飲酒習慣，才決定送走他。

Marcus Morris Sr. thinks the moment Michael Finley took the beer from Luka Doncic says a lot about what ended up happening: https://t.co/gDnQf8yXqi pic.twitter.com/jImfKWaRqL — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) March 19, 2025

這段影片重新浮上檯面後，前NBA球員小莫里斯發表了自己的看法，他的哥哥大莫里斯（Markieff Morris）也是唐西奇交易案的一部分，被獨行俠送到湖人。

▲唐西奇去年才率獨行俠打進總冠軍賽，本季就遭交易。（圖／達志影像／美聯社）

「當我看到芬利把那瓶啤酒從唐西奇手中拿走時，我知道很多人可能沒有注意到這件事，但身為球員的我，真的不喜歡這種感覺。」小莫里斯在接受資深記者歐康納（Kevin O'Connor）採訪時表示。

小莫里斯直言，「我們剛贏球，正在慶祝……喝杯啤酒沒什麼大不了的。但鏡頭拍到這一幕，而你卻當眾把酒從他手上拿走，這感覺就像是你想要暗示些什麼。對球員來說，這樣的舉動讓人不舒服，我不認同他們試圖塑造的這種形象。」

「現在回過頭來看，他們一直在塑造一種形象，暗示他有飲酒問題，或是體重超標……但這跟他的比賽表現根本沒有關係。」小莫里斯說，「是的，他受傷了，但這在 NBA 司空見慣，很多球員都會受傷，也需要時間復原。但唐西奇的數據依然頂尖，這根本不該成為交易他的理由……更何況，你把他交易到湖人，這支你每年都要對上4次的球隊。」

▲唐西奇改披紫金戰袍。（圖／達志影像／美聯社）