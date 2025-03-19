羅戈披黃衫熱身賽首秀失分　曾聖安關鍵安打帶頭助龍3比1勝兄弟

▲羅戈。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍19日對戰中信兄弟，面對剛從悍將轉戰兄弟的先發洋投羅戈，1局下就攻破防線。兄弟在5局上反擊後，關鍵的8局下由曾聖安敲出安打帶動攻勢，龍隊超前2分，最終以3比1獲勝。

龍隊1局下就突破羅戈防線，在江坤宇上演守備美技製造第二個出局後，李凱威內野安打上壘並盜上二壘，隨後朱育賢擊出彈到壘包的幸運安打，帶回1分打點。

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兄弟5局上展開反攻，面對第二任投手林逸達，張志豪率先敲安打開啟攻勢，岳東華也跟進安打，加上外野手傳球失誤，讓張志豪成功跑回追平分。

8局下，味全龍展開關鍵攻勢，去年首輪新秀曾聖安面對兄弟資深牛棚投手李振昌敲出安打，郭嚴文緊接著安打，攻佔二、三壘。之後李凱威擊出滾地球，帶有1分打點，張祐銘也靠著野手選擇上壘，再添1分。劉基鴻隨後打出強勁滾地球，但遭到兄弟內野手王政順反手美技沒收安打，龍隊這局進帳2分，取得3比1領先。

9局上，龍隊終結者呂偉晟雖然先後對許庭綸和江坤宇投出觸身球保送，但最終靠著精湛的內野守備穩住戰局，宋晟睿和許基宏接連擊出滾地球出局，龍隊成功守住勝利，以3比1擊敗兄弟。

味全龍先發投手艾璞樂先發4局，用了46顆球，僅被敲2支安打，送出5次三振，無失分好投。林逸達中繼1局遭狙擊失1分，林子昱、陳禹勳各接替1局，均投出3上3下。吳君奕、呂偉晟雖一度陷入危機，但順利化解。

羅戈轉戰兄弟後首次在官辦熱身賽亮相，先發3局，被敲2安打，奪4次三振，失1分。鄭凱文接替投3局，被敲2安打無失分。去年選秀第二輪新人伍立辰7局下登板，雖然投出保送，但隨即回穩，連抓兩個出局數，無失分。李振昌8局登板，投1局被敲2安打，失2分，吞下敗投。

▲味全龍曾聖安。（圖／記者楊舒帆攝）