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佐佐木朗希160公里火球震撼東蛋！外媒讚嘆：投紅中也無懼對手

▲▼ 佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國知名記者也讚嘆不已！洛杉磯道奇隊佐佐木朗希在大聯盟首場先發登板，迎來他的大聯盟處女秀。他在首局對戰芝加哥小熊隊的鈴木誠也時，投出大聯盟首K，成功三振對手。儘管本場比賽出現5次四壞球導致控球略顯不穩，但3局任內只被擊出1支安打，僅失1分退場。

被譽為「令和怪物」佐佐木朗希，首局首次面對大聯盟打者時，就展現了強悍的球威，面對小熊隊的哈普（Ian Happ）投出一記時速100英里（約161公里）的直球，讓對方擊成左外野飛球出局。

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隨後，面對鈴木誠也以99.3英里（約160公里）的高內角直球讓對手揮空，奪下生涯大聯盟首K。當他對戰強打者塔克（Kyle Tucker）時，投出一顆99.2英里（約160公里）、落點在腰帶高度的直球，最終讓對手擊出中外野飛球出局，首局完美三上三下。

首局三上三下結束後，佐佐木稍微露出放鬆的神情，然而進入第二、三局後，他開始遇到控球問題。

比賽進入第3局，佐佐木朗希連續投出三次四壞球，導致對手擠回1分，最終無法再投下去，提前退場。這場初登板，他共投3局，被敲1支安打，失1分，展現出速球優勢，但控球仍有待調整。

儘管控球不理想，《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）的赫南德茲（Dylan Hernández）在個人X（前Twitter）上發文驚嘆，「佐佐木朗希即使把球投在紅中，也不會吃虧，因為他的速球實在太強了！他對哈普和塔克的直球位置其實偏甜，但結果兩人都只能擊成飛球出局。」

關鍵字： 佐佐木朗希大聯盟道奇隊速球新秀

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