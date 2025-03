湖人大將被砸不忍了！怒推對手爆衝突　唐西奇準大三元輕取馬刺

記者游郁香/綜合報導

湖人今(18)日在主場迎戰馬刺,比賽進行到第4節時,場上爆發推擠衝突,起因是聖城前鋒索漢(Jeremy Sochan)不滿范德比爾特(Jarred Vanderbilt)防守時動作過大,將球砸向了對方,此舉讓洛城側翼大將當場「爆炸」,出手怒推索漢,兩人被緊急隔開,最終雙雙被趕出場。

▲湖人金童唐西奇(右)手感不佳仍飆準大三元、馬刺索漢(左)捲入衝突事件。(圖/達志影像/美聯社)

這起衝突發生在末節中段,當時湖人以107比93大幅領先,范德比爾特在防守索漢時動作過大,被裁判吹犯規。索漢不滿對手動作,憤怒地將球砸向范德比爾特,後者隨即上前理論,雙方爆發推擠衝突,場面一度混亂,隨後隊友與裁判緊急介入,才避免事態進一步升級。裁判經過回看後,將兩人雙雙驅逐出場。

范德比爾特此戰從板凳出發,打了15分鐘,僅得2分、1籃板、1助攻,而索漢則在26分鐘內拿下15分、3籃板。

儘管發生場上衝突,湖人仍順利收下勝利,「金童」唐西奇(Luka Dončić)繼續「單核」領軍,雖然手感不佳,全場20投僅5中、三分7投1中,仍貢獻21分、14助攻、9籃板的準大三元數據。

Austin Reaves led the way for the Lakers in their 2nd win in 2 days!



???? 30 PTS

???? 7 REB

???? 6 AST

???? 2 STL

???? 5 3PM pic.twitter.com/HJsMlfTb5e