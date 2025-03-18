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湖人大將被砸不忍了！怒推對手爆衝突　唐西奇準大三元輕取馬刺

記者游郁香／綜合報導

湖人今（18）日在主場迎戰馬刺，比賽進行到第4節時，場上爆發推擠衝突，起因是聖城前鋒索漢（Jeremy Sochan）不滿范德比爾特（Jarred Vanderbilt）防守時動作過大，將球砸向了對方，此舉讓洛城側翼大將當場「爆炸」，出手怒推索漢，兩人被緊急隔開，最終雙雙被趕出場。

▲▼湖人唐西奇、里夫斯；馬刺索漢、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人金童唐西奇（右）手感不佳仍飆準大三元、馬刺索漢（左）捲入衝突事件。（圖／達志影像／美聯社）

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這起衝突發生在末節中段，當時湖人以107比93大幅領先，范德比爾特在防守索漢時動作過大，被裁判吹犯規。索漢不滿對手動作，憤怒地將球砸向范德比爾特，後者隨即上前理論，雙方爆發推擠衝突，場面一度混亂，隨後隊友與裁判緊急介入，才避免事態進一步升級。裁判經過回看後，將兩人雙雙驅逐出場。

范德比爾特此戰從板凳出發，打了15分鐘，僅得2分、1籃板、1助攻，而索漢則在26分鐘內拿下15分、3籃板。

儘管發生場上衝突，湖人仍順利收下勝利，「金童」唐西奇（Luka Dončić）繼續「單核」領軍，雖然手感不佳，全場20投僅5中、三分7投1中，仍貢獻21分、14助攻、9籃板的準大三元數據。

「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）則飆出全場最高的30分，包括一記讓仍在養傷的天王詹姆斯（LeBron James）忍不住在板凳席跳舞的後撤步跳投。湖人終場以125比109輕鬆取勝，戰績提升到42勝25敗，暫居西區第4，與第2的火箭只有1場勝差。

▲▼湖人唐西奇、里夫斯；馬刺索漢、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人金童唐西奇（左）持續單核領軍。（圖／達志影像／美聯社）

馬刺方面，卡瑟爾（Stephon Castle）攻下全隊最高的23分、8籃板，瓦塞爾（Devin Vassell）則貢獻17分。在當家王牌溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因右肩血栓問題確定本季報銷，新加入的福克斯（De’Aaron Fox）也因手指受傷提前關機之下，黑衫軍近16場11敗，已幾乎確定無緣季後賽。

▲▼湖人唐西奇、里夫斯；馬刺索漢、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人里夫斯手感火燙。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人唐西奇范德比爾特索漢馬刺

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