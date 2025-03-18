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大谷翔平魅力無限！ 9大廣告組「最強打線」 鬼滅聯名扛四棒

記者王真魚／綜合報導

隨著日本開幕戰的臨近，各大品牌紛紛推出由大谷翔平主演的廣告。繼他在FamilyMart的廣告中發表「最強飯糰打線」後，《女性Seven》雜誌也精選了大谷今年參與的廣告，組成一支「最強打線」。

1棒 游擊手：「雪肌精」 大谷在洛杉磯街頭向路人分發「雪肌精」防曬乳，展現敏捷身手，與需要快速判斷力的游擊手相當契合。

2棒 左外野手：「SECOM」 在SECOM的新廣告中，大谷與CG再現的傳奇球星長嶋茂雄（89歲）進行夢幻對決，散發出強打者的氣勢。

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3棒 二壘手：「お〜いお茶（Oi Ocha）」

伊藤園於3月3日限量推出印有大谷形象的「お〜いお茶」特別包裝，穩定的茶香就如同打線中的關鍵連結。

4棒 中外野手：「鬼滅×MLB聯名」

MLB東京系列賽將播出與《鬼滅之刃》聯名的影片，詮釋日本棒球史上的「想念的傳承」。大谷的全壘打彷彿「打擊的呼吸」，當之無愧成為4棒重砲。

5棒 三壘手：「FamilyMart」

在FamilyMart新廣告拍攝空檔，大谷親自排列「飯糰打線」，其中「ぼんご監修 手巻 肉そぼろ」（肉鬆手卷）擔任5棒，象徵著能量滿滿的打擊手。

6棒 右外野手：「Cosme Decorte」

3月6日公開的大谷新廣告中，他手持獲獎無數的「Liposome Advanced Repair Serum」精華液，展現光滑肌膚，象徵不斷精進的努力精神。

7棒 一壘手：「日清製粉ウェルナ」

大谷與日清製粉Wellna簽訂廣告代言合約，並於1月公開的啟動影片中亮相。他身穿品牌代表色橘色圍裙，展現穩健可靠的一壘手風範，確保團隊運作順暢。

8棒 捕手：「nishikawa」

穩定的睡眠對運動員至關重要。在3月10日公開的新廣告中，大谷躺在nishikawa的「Air」床墊上，散發出如捕手般穩重沉穩的氣質。

9棒 投手：「New Balance」

New Balance將於3月15日推出大谷的簽名系列商品。在廣告中，他手握棒球、笑容滿面，彷彿隨時準備踏上投手丘，完美展現大谷作為王牌投手的風采。▲▼道奇大谷翔平。（圖／路透）

▲幾乎每週都能大谷翔平新廣告。（圖／路透）

關鍵字： 大谷翔平廣告品牌日本棒球

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