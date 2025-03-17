「唐西奇是最強控衛」湖人中鋒狂讚　里夫斯：有他就有好機會

Luka Doncic vs the Suns:



33 PTS

11 REB

8 AST

2 STL

4 3P



HIM.pic.twitter.com/lw4fUkF8qQ — Overtime (@overtime) March 16, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人今（17）日在「金童」唐西奇（Luka Doncic）猛轟33分準大三元之下，擊退太陽止住4連敗，賽後攻下19分的中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）大讚唐西奇是聯盟「最佳控衛」，「我相信每當我跑出空檔，他一定能找到我。」後場主將里夫斯（Austin Reaves）也說，和唐西奇搭檔就能獲得好的出手機會。

▲湖人金童唐西奇（中）飆準大三元率隊止敗。（圖／達志影像／美聯社）

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唐西奇克服小腿與腳踝傷勢，今日回歸迎戰太陽，他飆出33分、11籃板、8助攻的準大三元，在天王詹姆斯（LeBron James）持續因腹股溝傷勢高掛免戰牌之下，率隊以107比96留下勝利，賽後多名洛城隊友都對「金童」讚譽有加。

此戰貢獻19分、6籃板、3助攻，命中率高達80%（10投8中）的中鋒海耶斯就說，「他（唐西奇）是這個聯盟最好的控衛，我相信每當我跑出空檔，他一定能找到我。我們彼此信任，這就像是一段關係，雙方都必須付出努力。」

▲湖人中鋒海耶斯。（圖／達志影像／美聯社）

談到與唐西奇在場上的搭配，飆出28分的「鄉村Kobe」里夫斯直言，「場上化學效應是真實存在的，當你與隊友一起打越多比賽，你就會更清楚如何配合彼此。和唐西奇搭檔，你一定能獲得很好的出手機會。」

在詹姆斯至少還要休1周的情況下，唐西奇暫時得「單核」作戰，穩住湖人在西區的排名。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）強調，防守是球隊提升競爭力的關鍵，「這一切都要從防守做起，我們需要保持完整陣容，這樣才能充分發揮球隊的優勢。」

▲湖人里夫斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）