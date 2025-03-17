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唐西奇感嘆「這輩子沒這麼多空檔過」　與杜蘭特互噴垃圾話

記者游郁香／綜合報導

自從當家天王詹姆斯（LeBron James）拉傷腹股溝缺陣後，湖人陷入4連敗，今（17）日總算在「金童」唐西奇（Luka Doncic）猛轟33分、11籃板、8助攻準大三元帶領下，以107比96射下太陽止敗。此戰「單核」領軍的唐西奇與鳳凰城頭牌杜蘭特（Kevin Durant）頻頻互噴垃圾話，引起熱議。

湖人近期遭遇4連敗，急需一場勝利找回狀態。唐西奇此戰首節就「戲耍」2屆FMVP杜蘭特，他透過一連串運球變向讓KD防守時失去重心，隨後果斷後撤步出手三分命中，球應聲入網後，唐西奇一面回防一面得意地對KD「說了幾句話」，但對方並未回應。

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兩位頂級球星整場有不少有趣的互動，比賽進行到某一回合時，唐西奇進攻時成功造成對手犯規，裁判立即吹罰，但這一判決讓杜蘭特相當不以為然，他走向唐西奇嗆聲，「季後賽你可不會有這種哨音，你知道的！」

▲▼湖人唐西奇、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇出戰太陽，感嘆這輩子從沒這麼多空擋過。（圖／達志影像／美聯社）

不過唐西奇這一戰打得相當順手，他還在板凳席上感嘆，「我這輩子從來沒這麼多的空檔過。」直接給太陽防守球員難堪，他也在杜蘭特站上罰球線時開玩笑說道，「你的腳趾踩線了，這就是你投丟的原因。」

▲▼湖人唐西奇、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人金童唐西奇（左）與太陽一哥杜蘭特（右）整場有不少逗趣互動。（圖／達志影像／美聯社）

湖人止敗後，目前戰績41勝25敗，與西區第2的火箭僅1場勝差，不過40歲天王詹姆斯可能還要一周才能回歸。

關鍵字： NBA湖人唐西奇太陽杜蘭特

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