唐西奇感嘆「這輩子沒這麼多空檔過」　與杜蘭特互噴垃圾話

“I’ve never been open so much in my life” ????



- Luka Doncic against the Sunspic.twitter.com/2Qq8x3IqFT — Lakers Daily (@LakersDailyCom) March 16, 2025

記者游郁香/綜合報導

自從當家天王詹姆斯(LeBron James)拉傷腹股溝缺陣後,湖人陷入4連敗,今(17)日總算在「金童」唐西奇(Luka Doncic)猛轟33分、11籃板、8助攻準大三元帶領下,以107比96射下太陽止敗。此戰「單核」領軍的唐西奇與鳳凰城頭牌杜蘭特(Kevin Durant)頻頻互噴垃圾話,引起熱議。

KD to Luka: "You're not getting that in the playoffs, you know that."



Luka later on the bench: "I've never been open so much in my life."



These mic'd up moments ???? pic.twitter.com/mS7oUDVVQL — ESPN (@espn) March 16, 2025

湖人近期遭遇4連敗,急需一場勝利找回狀態。唐西奇此戰首節就「戲耍」2屆FMVP杜蘭特,他透過一連串運球變向讓KD防守時失去重心,隨後果斷後撤步出手三分命中,球應聲入網後,唐西奇一面回防一面得意地對KD「說了幾句話」,但對方並未回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

PATENTED LUKA STEPBACK ????



And some words for KD after ???? pic.twitter.com/gTMrReN7TG — NBA TV (@NBATV) March 16, 2025

兩位頂級球星整場有不少有趣的互動,比賽進行到某一回合時,唐西奇進攻時成功造成對手犯規,裁判立即吹罰,但這一判決讓杜蘭特相當不以為然,他走向唐西奇嗆聲,「季後賽你可不會有這種哨音,你知道的!」

▲唐西奇出戰太陽,感嘆這輩子從沒這麼多空擋過。(圖/達志影像/美聯社)

不過唐西奇這一戰打得相當順手,他還在板凳席上感嘆,「我這輩子從來沒這麼多的空檔過。」直接給太陽防守球員難堪,他也在杜蘭特站上罰球線時開玩笑說道,「你的腳趾踩線了,這就是你投丟的原因。」

▲湖人金童唐西奇(左)與太陽一哥杜蘭特(右)整場有不少逗趣互動。(圖/達志影像/美聯社)

湖人止敗後,目前戰績41勝25敗,與西區第2的火箭僅1場勝差,不過40歲天王詹姆斯可能還要一周才能回歸。