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格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

記者游郁香／綜合報導

勇士與火箭首輪系列賽第2戰火藥味十足，火箭最終以109比94在主場扳平戰局，首節一起激烈碰撞意外，再度引發外界對灣區悍將格林（Draymond Green）的質疑，有球迷剪輯了慢動作重播畫面替「嘴綠」發聲，強調並非是他先推對手，才間接導致隊友巴特勒（Jimmy Butler）重摔。

事件發生在G2首節中段，巴特勒爭搶防守籃板時，遭火箭小將湯普森（Amen Thompson）碰撞後重摔在地，當場表情痛苦，隨即退場進入休息室，經診斷為臀部深層肌肉挫傷，G3是否能出賽目前「高度不確定」 。

▲勇士「士官長」巴特勒、柯瑞，火箭森根、格林。（圖／路透）

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▲巴特勒G2在首節爭搶籃板時重摔退場。（圖／路透）

事發後，網路上流傳一段遠距離鏡頭畫面，有部分球迷認為是格林在禁區卡位時，推了湯普森一把，才導致後者衝撞巴特勒。然而帳號為「Trysta Krick」的球迷剪輯了一段11秒影片，透過清晰慢動作重播可見，格林正常進行卡位動作，湯普森在禁區人群中腳步糾纏失衡，才不慎撞上空中跳起的巴特勒，屬於典型的場上「不幸碰撞」，並無任何惡意或責任歸屬。

▲火箭格林、勇士巴特勒。（圖／路透）

▲慢動作回放畫面顯示，格林並未推湯普森。（圖／路透）

該名球迷表示，「從我的角度來看，格林並沒有把湯普森（Amen Thompson）推向巴特勒，而且看起來湯普森在巴特勒起跳前就已經失去平衡倒下了。所以，大家別再炒作什麼『骯髒球員』的說法了。」

依照目前的狀況，巴特勒G3很可能無法上陣，不過消息人士指出，這已是「最好的情況」，因為MRI檢查顯示，他並未出現骨折或任何結構性損傷。這也意味著儘管他短期內可能缺陣，但至少避開了更嚴重的傷勢風險。

▲▼勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士悍將格林場上作風時常引起爭議。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士巴特勒格林火箭

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