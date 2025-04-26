格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

From my POV it didn’t look like Draymond pushed Amen Thompson into Jimmy Butler but it ALSO looked like Amen was already falling before Jimmy was in the air. So let’s stop with the “dirty player” narrative pic.twitter.com/YyMP2mv4rp — Trysta Krick ???? (@Trysta_Krick) April 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士與火箭首輪系列賽第2戰火藥味十足，火箭最終以109比94在主場扳平戰局，首節一起激烈碰撞意外，再度引發外界對灣區悍將格林（Draymond Green）的質疑，有球迷剪輯了慢動作重播畫面替「嘴綠」發聲，強調並非是他先推對手，才間接導致隊友巴特勒（Jimmy Butler）重摔。

事件發生在G2首節中段，巴特勒爭搶防守籃板時，遭火箭小將湯普森（Amen Thompson）碰撞後重摔在地，當場表情痛苦，隨即退場進入休息室，經診斷為臀部深層肌肉挫傷，G3是否能出賽目前「高度不確定」 。

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▲巴特勒G2在首節爭搶籃板時重摔退場。（圖／路透）

事發後，網路上流傳一段遠距離鏡頭畫面，有部分球迷認為是格林在禁區卡位時，推了湯普森一把，才導致後者衝撞巴特勒。然而帳號為「Trysta Krick」的球迷剪輯了一段11秒影片，透過清晰慢動作重播可見，格林正常進行卡位動作，湯普森在禁區人群中腳步糾纏失衡，才不慎撞上空中跳起的巴特勒，屬於典型的場上「不幸碰撞」，並無任何惡意或責任歸屬。

▲慢動作回放畫面顯示，格林並未推湯普森。（圖／路透）

該名球迷表示，「從我的角度來看，格林並沒有把湯普森（Amen Thompson）推向巴特勒，而且看起來湯普森在巴特勒起跳前就已經失去平衡倒下了。所以，大家別再炒作什麼『骯髒球員』的說法了。」

依照目前的狀況，巴特勒G3很可能無法上陣，不過消息人士指出，這已是「最好的情況」，因為MRI檢查顯示，他並未出現骨折或任何結構性損傷。這也意味著儘管他短期內可能缺陣，但至少避開了更嚴重的傷勢風險。

▲勇士悍將格林場上作風時常引起爭議。（圖／達志影像／美聯社）