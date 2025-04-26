火箭惡棍批格林「打球髒」　勇士小將聽了笑出聲：有點諷刺

Dillon Brooks calls Draymond Green a ‘dirty player’ for shoving Amen Thompson ????



“I think the dirty player is Draymond giving him a little push… We hope Jimmy can get better.”



(???? @ChancellorTV )



pic.twitter.com/u4ZuFB4Y2j — NBACentral (@TheDunkCentral) April 25, 2025

記者游郁香／綜合報導

火箭「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）在季後賽首輪G3開打前一天，直指勇士防守核心格林（Draymond Green）才是那個「打球髒」的球員，言論一出引發熱議。勇士小將穆迪（Moses Moody）聽到後忍不住笑了，反酸「這有點諷刺」。

▲火箭悍將布魯克斯（右）批勇士核心格林（左）才是真正打球髒的那個人。（圖／達志影像／美聯社）

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勇士主將巴特勒（Jimmy Butler）G2在一次爭搶籃板時重摔受傷，導致骨盆與臀大肌挫傷，G3出賽成疑。外界質疑火箭小將湯普森（Amen Thompson）動作過大，不過「惡棍」布魯克斯力挺隊友，反批格林才是「真髒」。

「我認為髒的是格林，他在正常卡位時給了點推擠。」布魯克斯強調，「湯普森只是正常卡位，Jimmy在空中爭搶時發生意外，這與髒根本扯不上邊。」他還表示，火箭不在乎外界批評，只專注於拿下下一場比賽。

▲火箭悍將布魯克斯（左）批格林（右）打球髒，引發熱議。（圖／達志影像／美聯社）

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）得知布魯克斯的發言後笑著回應，「他這麼說？挺有趣的。」小將穆迪則是小聲偷笑，並打趣說道，「這有點諷刺吧？」畢竟布魯克斯自己過去也有不少「惡名」，包括2022年西區準決賽G2惡意犯規弄傷勇士培頓二世（Gary Payton II），導致「小手套」手肘骨折，成了灣區的公敵。

兩隊目前系列賽戰成1比1平手，G3將在明日開打，隨著場上火藥味持續升溫，布魯克斯與格林之間的「垃圾話大戰」也成為外界關注焦點。