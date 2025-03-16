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佐藤輝明砲轟賽揚左投！道奇高層當場驚呼糟了　阪神3比0完封勝

▲阪神佐藤輝明。（圖／達志影像／美聯社）

▲阪神佐藤輝明。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

阪神16日與道奇交手，佐藤輝明砲轟史奈爾引起道奇高層關注，運營總裁佛里德曼（Andrew Friedman）當場驚呼，「啊！糟了！」，最終就靠這發全壘打，以3比0擊敗道奇。

阪神前3局連9名打者遭賽揚左投史奈爾（Blake Snell）解決，4局下突破，近本光司獲得保送，中野拓夢敲出團隊首安，佐藤輝明隨後轟出右外野3分砲，取得領先。

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這一發全壘打不僅讓阪神隊率先取得3分領先，還震撼了現場眾多道奇球迷。當時，道奇的轉播平台「SportsNet LA」剛好請到道奇隊棒球運營總裁佛里德曼（Andrew Friedman）擔任來賓，而這一發全壘打讓他忍不住發出驚呼：「這顆速球被咬中了，我真的對他感到佩服。」

主播尼爾森（Stephen Nelson）隨後補充道：「史奈爾很少會被左打者轟出全壘打。」佛里曼則笑著回應：「沒錯，我們其實也覺得阪神可能對我們有所準備，特別讓左打者來面對史奈爾，結果證明他們的安排奏效了。」

這一發全壘打也讓日本球迷紛紛讚嘆：「太誇張了，這一球根本大谷翔平等級！」、「這打擊真的超狂，能夠強打賽揚級投手，未來肯定是大聯盟等級的打者！」

史奈爾投4.1局失3分，接替的薩爾（Matt Sauer）——其母親來自沖繩——本場第二次登板，投0.2局無失分。由於熱身賽補足局數，兩隊打滿9局下，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）6局接替投到最後。

才木浩人封鎖道奇打線，投5局，僅被敲1安打，奪7次三振；第二任中繼投手葛拉（Javy Guerra）壓制1局，岡留英貴、桐敷拓馬、石井大智聯手封鎖道奇豪華打線，幫助阪神完封勝。繼前一戰以3比0力克小熊之後，連兩戰都完封大聯盟球隊。

關鍵字： 棒球日本道奇阪神全壘打

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