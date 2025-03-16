運動雲

>

台灣經典賽潛在對手！大聯盟203轟外野手有望加入捷克

▲格里楚克（Randal Grichuk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲格里楚克（Randal Grichuk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年開打，各國隊伍積極備戰，其中捷克隊正在美國佛州與小聯盟球隊進行交流賽，同時接洽具備捷克血統的美籍選手，以增強陣容。根據捷克電視台報導，球隊有意邀請目前效力亞利桑那響尾蛇的大聯盟強打格里楚克（Randal Grichuk）加入國家隊。

總教練哈丁（Pavel Chadim）受訪時透露，目前約有8名選手對代表捷克出賽抱持興趣，其中3到4人表達高度意願，而格里楚克正是名單之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年33歲的格里楚克擁有11年大聯盟資歷，生涯共累積203支全壘打、602分打點及1064支安打。他在2019年單季轟出31發全壘打，展現長打實力。去年效力響尾蛇隊出賽106場，貢獻12轟、46打點，打擊三圍.291/.348/.528，OPS為0.876。本季他以1年500萬美元續留響尾蛇，預計主要擔任右外野手或對左投手的指定打擊角色。捷克隊若能成功招募這位大聯盟級強打，陣容實力將大幅提升。

捷克隊在經典賽被分在C組，將於東京巨蛋出賽，同組對手包括衛冕軍日本、南韓、澳洲，以及一支從資格賽晉級的球隊。目前普遍認為這支資格賽球隊將是台灣隊，意味著捷克隊有可能台灣交手。捷克近年來積極招募擁有捷克血統的美籍球員，此舉可能讓球隊整體實力更上一層樓，也讓C組的競爭更加激烈。

關鍵字： 捷克隊格里楚克世界棒球經典賽WBC捷克籃球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平、長嶋茂雄合照曝光　日本球迷感動：真的要哭了

大谷翔平、長嶋茂雄合照曝光　日本球迷感動：真的要哭了

大谷翔平東京戰賽前製造出異樣景象　美記者驚訝：最冷靜的混亂

大谷翔平東京戰賽前製造出異樣景象　美記者驚訝：最冷靜的混亂

平台灣史上最佳！李佳豪闖全英賽冠軍戰　數度將法國新星打倒在地

平台灣史上最佳！李佳豪闖全英賽冠軍戰　數度將法國新星打倒在地

「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯　親曝決定回台主因

「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯　親曝決定回台主因

遭大谷翔平砲轟震撼教育　戶鄉翔征驚嘆：力量真的驚人

遭大谷翔平砲轟震撼教育　戶鄉翔征驚嘆：力量真的驚人

「勇士渴望我加入」巴特勒找到歸屬感　曝與柯瑞首次交流內容

「勇士渴望我加入」巴特勒找到歸屬感　曝與柯瑞首次交流內容

「唐西奇、AD交易案」完整過程曝！　名記查拉尼亞：手在發抖

「唐西奇、AD交易案」完整過程曝！　名記查拉尼亞：手在發抖

大谷翔平睽違734天「凱旋」2分砲：真的回來了！揮棒速度驚人

大谷翔平睽違734天「凱旋」2分砲：真的回來了！揮棒速度驚人

全球都他主場！柯瑞37歲生日傳奇再進化　格林感嘆：我們很幸運

全球都他主場！柯瑞37歲生日傳奇再進化　格林感嘆：我們很幸運

又是指叉球！才木浩人勇敢應戰　大谷翔平睽違741天再對決遭三振

又是指叉球！才木浩人勇敢應戰　大谷翔平睽違741天再對決遭三振

【絕對在偷臭】跑10家買回來的披薩只分到25℅ 終究是錯付了... #反串

熱門新聞

大谷翔平、長嶋茂雄合照曝光　日本球迷感動：真的要哭了

大谷翔平東京戰賽前製造出異樣景象　美記者驚訝：最冷靜的混亂

平台灣史上最佳！李佳豪闖全英賽冠軍戰　數度將法國新星打倒在地

「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯　親曝決定回台主因

遭大谷翔平砲轟震撼教育　戶鄉翔征驚嘆：力量真的驚人

「勇士渴望我加入」巴特勒找到歸屬感　曝與柯瑞首次交流內容

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平長嶋茂雄合照　日本球迷哭了

2大谷翔平賽前這一幕引關注　美記者驚訝：最冷靜的混亂

3平台灣史上最佳！李佳豪闖全英賽決賽

4「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯

5遭大谷翔平砲轟震撼教育　戶鄉翔征：力量真的驚人

最新新聞

1MISAMO亮相東京巨蛋 球員超興奮

2勇士7連勝　柯瑞轟28分擊退尼克

3大谷翔平連兩戰先發第一棒

4王貞治呼籲日本球界主動出擊！邀台灣等國合作

5大聯盟203轟外野手有望加入捷克

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366