台灣經典賽潛在對手！大聯盟203轟外野手有望加入捷克

▲格里楚克（Randal Grichuk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年開打，各國隊伍積極備戰，其中捷克隊正在美國佛州與小聯盟球隊進行交流賽，同時接洽具備捷克血統的美籍選手，以增強陣容。根據捷克電視台報導，球隊有意邀請目前效力亞利桑那響尾蛇的大聯盟強打格里楚克（Randal Grichuk）加入國家隊。

總教練哈丁（Pavel Chadim）受訪時透露，目前約有8名選手對代表捷克出賽抱持興趣，其中3到4人表達高度意願，而格里楚克正是名單之一。

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現年33歲的格里楚克擁有11年大聯盟資歷，生涯共累積203支全壘打、602分打點及1064支安打。他在2019年單季轟出31發全壘打，展現長打實力。去年效力響尾蛇隊出賽106場，貢獻12轟、46打點，打擊三圍.291/.348/.528，OPS為0.876。本季他以1年500萬美元續留響尾蛇，預計主要擔任右外野手或對左投手的指定打擊角色。捷克隊若能成功招募這位大聯盟級強打，陣容實力將大幅提升。

捷克隊在經典賽被分在C組，將於東京巨蛋出賽，同組對手包括衛冕軍日本、南韓、澳洲，以及一支從資格賽晉級的球隊。目前普遍認為這支資格賽球隊將是台灣隊，意味著捷克隊有可能台灣交手。捷克近年來積極招募擁有捷克血統的美籍球員，此舉可能讓球隊整體實力更上一層樓，也讓C組的競爭更加激烈。