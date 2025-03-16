當今最佳球員另有其人？資深球探不選大谷翔平理由曝

▲道奇二刀流巨星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平去年創下歷史性紀錄，繳出54轟、59盜的震撼表現，成為史上首位獲選年度最有價值球員（MVP）的全職指定打擊，同時也是唯一三度全票當選MVP的球員。然而，有資深球探認為，他並非當今大聯盟最強球員。

根據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）的專欄報導，有長期評估球員能力的專家直言，堪薩斯皇家的威特（Bobby Witt Jr.）才是當今世界最佳球員，甚至優於大谷翔平，至少在大谷尚未重返投手丘之前。

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該篇專欄指出，這個說法並非毫無根據，威特在2024賽季的WAR（勝利貢獻值）比大谷翔平還高，即便大谷轟出54發全壘打並跑出59次盜壘。除了強大的打擊火力，他在加權上壘率wOBA方面僅次於法官（Aaron Judge）、大谷翔平與胡安・索托（Juan Soto）之外，威特還是全聯盟最出色的防守球員之一，擔任游擊手時展現出極高的運動能力與穩定性。

該文也提到，像威特這種級別的球員，足以扛起整支球隊。去年，他憑一己之力將皇家隊推進10月的季後賽。今年，他的表現，以及皇家隊能否圍繞他打造更具競爭力的進攻陣容，將決定球隊的命運。