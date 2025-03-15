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大谷翔平炸裂2分砲！睽違734天再度在日本開轟

記者王真魚／綜合報導

自從2023年WBC以來，這是大谷翔平睽違兩年再次回到日本家鄉出場。今天熱身賽對戰巨人隊的先發右投戶郷翔征，3局擊出2分砲，率隊5：0擴大領先。

首局第一個打席，大谷在滿球數後選擇不揮棒，成功獲得四壞球保送上壘。 到了三局上半，道奇靠康佛托（Michael Conforto ）陽春全壘打等攻勢，率先取得2分領先。

隨後，在無人出局、二壘有跑者的絕佳機會下，大谷再度對決戶郷。面對第一球滑球，他果斷揮棒，球一擊出便確信是全壘打，順利將球送到右外野看台中段，這一發擊出一支兩分砲，幫助球隊將領先擴大至4分。

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隊友T赫南德茲（Teoscar Hernández）也追加一發陽春砲，道奇5：0領先。

值得一提的是，這是大谷翔平繼2023年WBC首輪對陣澳洲（東京巨蛋）擊出的全壘打，已經過了734天。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇熱身賽全壘打日本

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