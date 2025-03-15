太陽今夏重建？杜蘭特離隊幾成定局　老闆：絕對不會交易布克

▲太陽老闆伊許比亞表明不會交易布克（左）。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

太陽今夏可能啟動重建計畫，所有跡象皆顯示，他們將與2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）分道揚鑣，球隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）受訪時透露，將圍繞「奪命書生」布克（Devin Booker）打造陣容，「要贏得NBA總冠軍，你就必須擁有超級球星，而布克正值巔峰。」

太陽上季組成3巨頭，杜蘭特、畢爾（Bradley Beal）與布克的組合卻成效不彰。《亞利桑那共和報》記者蘭金（Duane Rankin）日前報導，太陽對於交易杜蘭特的態度逐漸明朗化，並提出明確的要價，包括3枚首輪籤與1名年輕球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲太陽可能圍繞布克重建。（圖／達志影像／美聯社）

聯盟內部多名高層認為，太陽或許該進一步考慮交易布克來換取未來資產，但老闆伊許比亞接受《ESPN》訪問時明確否決這種可能性，強調布克將是球隊重返競爭行列的核心。

伊許比亞直截了當地說，「布克交易？這絕對不可能，這很荒唐。要贏得NBA總冠軍，你就必須擁有超級球星，而布克正值巔峰。」這也讓外界對太陽的重建計畫有了更清楚的輪廓，他們將以布克為中心重組陣容，試圖擺脫連續兩年季後賽表現不佳的窘境。

▲畢爾對夏天的交易持開放態度。（圖／達志影像／美聯社）

布克本人也對留在鳳凰城展現出強烈的意願，他一直將已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）視為偶像，並希望和Kobe一樣，生涯只效力一支球隊，「我為鳳凰城這座城市感到驕傲，這裡的球迷從我18歲進入聯盟時就支持我，我希望能在這裡完成奪冠的夢想，這是作為一名『招牌球星』該承擔的責任。」

太陽除了計畫送走杜蘭特外，也將再次評估畢爾的交易選項。根據《ESPN》報導，畢爾對於夏天的交易持開放態度，與他在交易截止日前不願放棄交易否決權的立場有所不同。他表示：「夏天的交易市場與賽季期間完全不同，選擇更多。我來到這裡是為了贏球，我已經達成個人成就，現在我只想要勝利。」

然而，畢爾高昂的薪資可能成為交易阻礙，他未來兩個賽季仍有1.108億美元的合約待履行，這讓不少球隊在考量交易時變得謹慎。太陽若想順利送走畢爾，可能還得搭配選秀權。

▲杜蘭特、布克今夏可能拆夥。（圖／達志影像／美聯社）