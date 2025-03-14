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詹皇祝賀柯瑞！讚嘆4千顆三分太瘋狂　勇士主帥妙答該如何慶祝

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）再創歷史，成為NBA史上首位投進4000顆三分球的球員，正在養傷的湖人天王詹姆斯（LeBron James）發文祝賀，讚嘆「4000顆三分太瘋狂了！恭喜我的兄弟！」還加上8個火把符號，向這位灣區「三分之神」致敬。

柯瑞在2021年12月正式超越「雷槍」艾倫（Ray Allen）原先保持的2973顆三分球紀錄，登頂NBA歷史三分球王。如今，咖哩大神將個人紀錄推向更高境界，完成4000顆三分的里程碑，排在他後面的哈登（James Harden）累計3127顆，落後近900顆；第3則是里拉德（Damian Lillard）的2794顆。

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▲▼勇士天王柯瑞4000顆三分歷史之夜；格林大爆發，庫明加回歸。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞4000顆三分歷史之夜。（圖／達志影像／美聯社，下同）

賽後談到這一歷史時刻，柯瑞直言，「能夠在自家球迷面前完成這一刻，真的很特別。我從比賽一開始就能感受到那股能量和興奮感。」他說，「剛剛好命中這個數字……這真的是個很酷的里程碑。」

▲▼勇士天王柯瑞4000顆三分歷史之夜；格林大爆發，庫明加回歸。（圖／達志影像／美聯社）

隊友格林（Draymond Green）則透露，勇士在努力幫助柯瑞達成4000顆三分球的過程中，感受到相當大的「焦慮感」。他笑稱，自己上半場最後一次傳球就是這種焦慮的體現，大家都太渴望讓柯瑞完成這項壯舉。

當被問到勇士將如何慶祝柯瑞的歷史紀錄，主帥柯爾（Steve Kerr）打趣回應，「對於一個已經擁有一切的球員來說，還能送他什麼？也許我該給他放一天假吧。」

聯盟另一位天王詹姆斯也發文祝賀柯瑞，「4000顆三分太瘋狂了！ 恭喜我的兄弟！」還加上8個火把符號。

▲▼柯瑞生涯4000顆三分達標。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞詹姆斯詹皇

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