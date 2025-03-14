沒詹皇湖人3連敗！唐西奇空砍45分　字母哥準大三元

▲公鹿阿德托昆博（左）本場拿下24分準大三元；湖人唐西奇（右）則空砍45分。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Doncic）今（14）日狂轟45分、11籃板，創下湖人生涯單場最高得分，但湖人仍以106比126不敵公鹿，苦吞3連敗。密爾瓦基王牌「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則繳出24分、12籃板、9助攻的全面表現，帶領公鹿終結3連敗，在主場輕鬆取勝。

湖人首節緊咬比分，即便本場缺少詹姆斯（LeBron James），他們僅落後4分進入次節。然而，公鹿在第2節火力全開，一度建立雙位數領先，不過，唐西奇隨即穩定軍心，命中後撤步三分，帶領湖人打出10比0攻勢，將比分追至2分差，但公鹿迅速回穩，半場結束時以71比63領先。

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LUKA MF DONCIC IS UNREAL.



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比賽關鍵出現在第3節，公鹿火力全開，特別是字母哥連得10分，率領球隊打出24比7的猛攻，將領先擴大至23分，徹底掌控比賽節奏。湖人雖在末節試圖縮小分差，但公鹿穩紮穩打，最終以20分之差帶走勝利。

外界期待的「字母哥對決唐西奇」未能完全上演，唐西奇在上半場便砍下29分，但字母哥直到第3節才找到手感，當他進入狀態時，湖人已被公鹿拉開比分，戰局幾乎定調。

▲湖人近期苦吞3連敗。（圖／路透）

本場公鹿得分最高的是板凳出發的小波特（Kevin Porter Jr.），他僅出賽16分鐘便砍下22分，還命中5記三分球，幫助公鹿在板凳得分上以45比20大幅領先湖人，成為致勝關鍵。

湖人近期戰績不佳，詹姆斯因腹股溝拉傷已缺席2場比賽，預計將缺陣1至2周。未來1周內，湖人將迎來4場比賽，其中包括與金塊的2場硬仗，在詹姆斯缺席的情況下，他們必須找到新的贏球方式，以避免進一步下滑。