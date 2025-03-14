大谷翔平返日掀熱潮！經濟效益暴增240% 美媒驚嘆影響力

點評：道奇隊擁有球界屈指可數的明星陣容，被譽為「銀河系軍團」，但其中最為矚目的，無疑是大谷翔平。這位獨一無二的二刀流天才，不僅在球場內外都創造了驚人的影響力，更帶來了無法估量的經濟效益。

▲ 大谷翔平影響力無法估量 美媒讚譽有加。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊擁有球界屈指可數的明星陣容，被譽為「銀河系軍團」，但其中最為矚目的，無疑是大谷翔平。這位獨一無二的二刀流天才，不僅在球場內外都創造了驚人的影響力，更帶來了無法估量的經濟效益。

美國媒體《The Athletic》的報導指出，自大谷加盟道奇隊後，日本市場的球隊相關商品銷量暴增了2000%，預計未來五年內，道奇隊在日本的商品銷售額將成長至原本的10倍。

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大谷的影響力之大，連深諳大聯盟生態的傳奇球星也為之折服。曾效力白襪隊、現為YouTube頻道《Foul Territory》主持人的AJ·皮爾金斯基（AJ Pierzynski）便強調，「大谷與其他人完全不同，他在日本乃至全球都備受矚目，並產生巨大的影響。」對這位二刀流球星的價值讚譽有加。

此外，即將於3月18日在東京巨蛋登場的開幕戰，道奇隊對決小熊隊，預計將帶來可觀的收益。美國雜誌《Sports Illustrated》指出，「日本的比賽門票價格已飆漲至異常高的水準。球迷即使需支付高額費用入場，仍然爭相購票，只為親眼目睹大谷翔平的風采。」該報導提到，一場比賽的門票甚至高達2000美元，這樣的價格已經堪稱天文數字，但銷售情況仍極為瘋狂。

▲大谷翔平再掀球迷熱潮 門票價格飆升。（圖／達志影像／美聯社）

美國媒體《Front Office Sports》也分析了道奇隊因「大谷熱潮」而受益良多的現象，大谷翔平的回歸，對於現在的日本而言是一件極具象徵意義的大事，這進一步推高了東京系列賽的需求與門票價格。」

「事實上，整個MLB都在搭乘『大谷旋風』，這次東京開幕戰的贊助收入，預計將超越去年首爾開幕戰——當時MLB史上規模最大的國際品牌贊助活動——達到240%以上的成長，開賽前就已開始帶來經濟效益。」

不僅在球場上締造輝煌紀錄，大谷翔平也為球隊和聯盟創造了龐大的經濟收益。他的影響力之廣，進一步印證了其無與倫比的偉大才能。