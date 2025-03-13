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巴特勒讚嘆勇士籃球智商太高！　聯手柯瑞、格林如美夢成真

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒（右）讚嘆勇士籃球智商非常高。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自從勇士在交易截止日前換來巴特勒（Jimmy Butler）後，這位6屆全明星迅速成為球隊的關鍵人物，助灣區一路爬升到西區第6。在前役以10分差擊退拓荒者後，巴特勒大讚新東家的籃球智商與團隊文化都與他想像中的一樣，甚至超乎預期，「這裡沒有人在乎個人數據，唯一的目標就是贏得總冠軍。」

「這裡的籃球智商太高了，尤其是柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green），」巴特勒說道，「最重要的是，他們打球的方式是正確的，他們知道球應該去哪裡，該在什麼時候出手，這不只是籃球智商的體現，更是成為贏家的一部分。」

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「你看看他們在這裡做到的事情，拿下了多少座冠軍。他們已經一起打了這麼多比賽，所以當你和他們對抗時，你就會知道應該期待什麼。」巴特勒給兩位4冠搭檔柯瑞、格林極高的評價，「我對他們的尊重一直都很高，而現在來到這裡，這份尊重變得更深了。」

▲▼勇士天王柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士核心柯瑞、格林。（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒長期以來以其強烈的競爭心態聞名，他過去在熱火展現出的拚勁與領袖氣質，使他成為聯盟最具影響力的球員之一。能在生涯晚期聯手勇士王朝的核心成員，他直言，「這支球隊的一切都和我想像中的一樣，甚至是夢想中的環境，如果要坦白說的話。」

「我只想贏球，這裡沒有人在乎個人數據，沒有人在乎誰拿多少分，誰拿大三元，這裡唯一的目標就是贏得總冠軍。」巴特勒繼續說道。

自從巴特勒加盟後，勇士在他上場的比賽中取得12勝1敗的驚人戰績，球隊排名也迅速上升，目前暫居西區第6，擺脫了附加賽區。勇士將繼續向季後賽席位邁進，巴特勒也將與柯瑞、格林並肩作戰，力拚生涯首座總冠軍。

▲勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒稱能聯手柯瑞、格林如美夢成真。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士巴特勒

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