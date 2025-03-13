總冠軍前哨戰勝出！例行賽橫掃綠軍　雷霆SGA：意義重大

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER SHINES



34 PTS

5 REB

7 AST



It's his 60th consecutive 20+ PT game pic.twitter.com/dg6cHxNAqx — NBA (@NBA) March 13, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆今（13）日與塞爾提克的比賽被譽為總冠軍賽前哨戰，雙方展現強烈的奪勝決心，衛冕軍希望捍衛主場，但雷霆再次成功擊敗他們。在1月的交手中，雷霆曾於主場105比92力克塞爾提克，如今作客波士頓再度勝出，成為本季首支例行賽橫掃塞爾提克的球隊。雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）很看重本場比賽，直言擊敗綠衫軍意義重大。

本場比賽雙方前3節打得難分難解，直到第4節中段，雷霆才打出8比0攻勢，成功拉開比分，最終以118比112帶走勝利，完成對衛冕軍的例行賽橫掃。不過，雷霆總教練戴諾特（Mark Daigneault）不願球隊太早自滿，他表示，「現在才3月，還不是6月（總冠軍賽舉辦時刻）。」

然而，當家球星SGA則認為這場勝利意義重大，「因為他們已經完成了我們努力追求的成就（奪下總冠軍），所以與他們對戰時，總是感覺更加激烈且充滿挑戰，跟他們交手是我們測試自己的最佳機會，而現在，我們已經在這2場比賽中通過測試。」

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▲雷霆獨角獸霍姆格倫（左）今日攻下23分、15籃板。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆本場比賽缺少全明星前鋒威廉斯（Jalen Williams），他因髖部傷勢缺陣。然而，獨角獸霍姆格倫（Chet Holmgren）挺身而出，攻下23分、15籃板，在進攻與防守兩端都發揮關鍵作用，完美填補了威廉斯的空缺。

球迷對於雷霆的最大疑問仍然是這支球隊尚未打進過西區決賽，去年他們止步於西區第2輪，但這場比賽展現的成熟度，讓外界開始相信他們具備爭冠實力。SGA表示，「我們比去年更好了，今年我們不只是增加了一些優秀的新球員，所有回歸的球員也都在休賽期變得更強。」

▲雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大（右）。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆目前戰績54勝12敗，已正式鎖定季後賽席位。總教練戴諾特對於今日球隊戰勝塞爾提克的表現給予高度肯定，「這是一場48分鐘的拚搏，波士頓是不會輕易放棄的球隊，他們擅長投三分，因此能快速追分，但我們今天展現了冷靜、紀律與競爭精神，這就是我們想要的比賽方式。」