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大谷翔平的第一次！挑戰電子好球帶成功　單場2保送上壘

▲▼道奇二刀流巨星大谷翔平11日對亞利桑那響尾蛇春訓比賽，3打數1安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇二刀流巨星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇大谷翔平12日（台灣時間）對戰守護者熱身賽中，首次挑戰電子好球帶而獲得保送，合計1打數無安打，有2次保送。

大谷翔平此役擔任第一棒、指定打擊，首局面對守護者左投尼卡吉（Doug Nikhazy），在0好球1壞球的情況下，他見到對方投出的高角度四縫線速球被主審判定為好球，立刻首次啟動ABS（自動好球判定系統）挑戰，最終成功翻盤，改判為壞球，使球數變為0好球2壞球。大聯盟在本季於春訓開始使用自動電子好球帶挑戰系統（ABS Challenge System），這是大谷翔平首度挑戰，就獲得成功。

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這次成功挑戰後，他最終獲得保送上壘，隨後在2棒艾德曼（Tommy Edman）敲出熱身賽第3支全壘打後，率先跑回本壘得分，為道奇先馳得點。

道奇首局發動一輪猛攻，兩出局、滿壘的情況下，大谷翔平再度站上打擊區，對守護者第二任投手艾勒茲（Magnus Ellerts），再度選到保送，擠回1分，幫助球隊擴大領先。2局下大谷翔平第三打席，兩出局二、三壘有跑者的得分機會，再次對決艾勒茲，敲出一壘滾地球，無緣再為球隊建功，之後隨即退場休息。

此戰大谷翔平合計1打數無安打、1打點，選到2次四壞球，成功貢獻得分，而道奇隊則憑藉猛烈火力最終以10比4贏得勝利。

關鍵字： 大谷翔平道奇挑戰熱身賽好球帶

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