史上首次！道奇開幕前兩戰日本投手先發　山本、佐佐木接連登場

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟東京開幕系列戰即將於18日開打，道奇迎戰小熊，總教練羅伯斯（Dave Roberts）繼日前宣布山本由伸擔任開幕戰先發後，再次確認第二戰將由佐佐木朗希掛帥，創下史上首次開幕前兩戰都由日籍投手先發紀錄。

佐佐木朗希12日（台灣時間）對戰守護者，先發4局僅被敲1支安打，投出2次四壞保送與2次三振，未失分，最快球速達到97.4英里（約156.8公里）展現壓制力。而「二刀流」球星大谷翔平以指定打擊身份先發，選到2次四壞球，1打數無安打、貢獻1分打點，隨後退場休息。

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賽後，羅伯斯正式宣佈，18日與19日在東京巨蛋的開幕兩戰，將由山本由伸和佐佐木朗希先發，這是大聯盟史上首次有同一支球隊在開幕戰與第二戰皆由日本投手先發。 此外，開幕戰對手小熊隊也將派出日籍投手今永昇太掛帥，使得開幕兩戰共計有三名日本投手登板，創下歷史紀錄。

佐佐木朗希在最後一場熱身賽表現穩定，他表示，「能夠在大聯盟登板，首先就讓我感到很興奮，這是我一直努力的目標。而這場比賽又是在東京舉行，這讓它變得更加特別，這樣的機會並不常見。我很高興自己能夠保持健康，順利走到這一步。」