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小手套轟生涯新高26分！柯瑞「躺著看」他秀神技　勇士5連勝

Steph and Podz couldn't believe this GP2 shot ????

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— Warriors on NBC Sports Bay Area (@nbcswarriors.bsky.social) 2025年3月11日 上午11:53

記者游郁香／綜合報導

勇士今（11）日在主場迎戰拓荒者，曾短暫效力波特蘭的「小手套」培頓二世（Gary Payton II）猛轟生涯新高26分，末節開局他上籃不成，仍在倒地前拋進兩分，這記高難度投籃，讓躺坐在板凳席的灣區天王柯瑞（Stephen Curry）也服了，勇士終場以130比120喜迎5連勝。

▲▼勇士柯瑞、「小手套」培頓二世 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「小手套」培頓二世迎來生涯之夜 。（圖／達志影像／美聯社）

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勇士此戰火力全開，有多達4人飆破20分，其中從板凳出發的「小手套」培頓二世繳出令人驚奇的表現，他替補上場 25分鐘，以16投11中轟下涯新高26分，三分6投4中。除了瘋狂飆分，「小手套」還與格林（Draymond Green）搭配空中接力暴扣，讓天王柯瑞興奮不已。


值得一提的是，「小手套」末節開局有一記高難度投籃，他上籃不成，在失去重心往後倒之下，硬是拋進兩分，躺坐在板凳席的柯瑞與高掛免戰牌的後場小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）都顯得難以置信。

柯瑞此戰包辦5記外線、攻下24分，後場新星穆迪（Moses Moody）與射手希爾德（Buddy Hield）各貢獻20分，後者還投進6顆三分，並送出本季新高的7助攻。

▲▼勇士柯瑞、「小手套」培頓二世 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞（左）距離4000顆三分里程碑僅差2球。（圖／達志影像／美聯社）

勇士上半場就建立起68比49、19分領先優勢，雖然第3節一度被拓荒者打出43比34的反撲，仍憑藉穩定發揮鎖定勝局，終場以130比120拉出5連勝。

自從交易來巴特勒（Jimmy Butler），勇士戰績一路飆升，近15場豪取13勝 ，在巴特勒上場的情況下更是10連勝。巴特勒本場繳出15分、10籃板、10助攻的大三元數據，完美發揮攻防領袖的角色。

柯瑞則距離生涯4000顆三分球里程碑僅差2球，這一勝也讓咖哩大神延續對拓荒者的連勝紀錄，他已經1469 天（超過 4年）未曾輸給波特蘭。

勇士賽後戰績來到37勝28敗，在西區排名第6，不過僅領先第7的灰狼0.5場勝差，想要維持前6名，避免落入附加賽區，需要持續穩定的表現。

▲▼勇士柯瑞、「小手套」培頓二世 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「小手套」培頓二世 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞小手套培頓二世

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