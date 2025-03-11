NBA準狀元橫掃ACC年度大獎　不急著選秀？賭盤看好他留杜克

記者游郁香／綜合報導

年僅18歲的杜克天才弗拉格（Cooper Flagg）NCAA菜鳥季就展示驚人宰制力，橫掃多個大西洋沿岸聯盟（ACC）年度大獎，囊括年度最佳球員與最佳新秀。擁有全能身手的弗拉格被視為今年NBA選秀狀元最大熱門，但博彩公司《Bovada 》的最新賠率顯示，他目前更有可能選擇留在杜克大學。

▲杜克天才弗拉格橫掃ACC年度大獎。（圖／達志影像／美聯社）

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弗拉格本季擔任杜克先發，出賽31場，場均上場30.9分鐘，繳出19.4分、7.6籃板、4.2助攻、1.5抄截、1.3阻攻的全方位數據，展現攻守兼備的實力。他的整體命中率高達49.4%，三分命中率37.7%，罰球命中率83.0%，顯示其穩定的投射能力與高效的進攻表現。

ACC官方今（11）日公布年度獎項及最佳陣容，評選結果由聯盟教練與媒體共同投票決定。這份榮譽來得恰逢其時，因為ACC聯盟錦標賽明（12）日將在夏洛特正式揭幕，杜克大學正是本屆賽事的奪冠熱門之一。

弗拉格在ACC聯盟獲得的獎項包括：

1. ACC年度最佳球員（ACC Player of the Year, POTY）

2. ACC年度最佳新秀（ACC Rookie of the Year, ROTY）

3. ACC年度第一隊（All-ACC First Team）

4. ACC年度最佳防守陣容（ACC All-Defensive Team）

5. ACC年度最佳新秀陣容（ACC All-Rookie Team）

▲杜克天才弗拉格（中）身手全能。（圖／達志影像／美聯社）

弗拉格不僅橫掃ACC年度個人獎項，還同時入選最佳陣容與防守陣容，展現全面統治力。從弗拉格去年「破例」入選美國男籃靶子隊開始，外界就高度關注，哪支NBA球隊能在今年選秀會獲得這位杜克天才。不過他上個月接受《The Athletic》訪問時表示，「我想要明年再回來。」似乎有意在杜克再待一年，令外界大感意外。

根據博彩公司《Bovada 》開出的最新賠率，弗拉格留在杜克的賠率為+290，遠低於加入黃蜂（+550）、巫師（+550）或爵士（+550）等NBA球隊，他是否會立即投入NBA存在不確定性。

▲杜克天才弗拉格不急著投入NBA選秀？（圖／達志影像／美聯社）