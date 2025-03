NBA準狀元橫掃ACC年度大獎　不急著選秀？賭盤看好他留杜克

記者游郁香/綜合報導

年僅18歲的杜克天才弗拉格(Cooper Flagg)NCAA菜鳥季就展示驚人宰制力,橫掃多個大西洋沿岸聯盟(ACC)年度大獎,囊括年度最佳球員與最佳新秀。擁有全能身手的弗拉格被視為今年NBA選秀狀元最大熱門,但博彩公司《Bovada 》的最新賠率顯示,他目前更有可能選擇留在杜克大學。

▲杜克天才弗拉格橫掃ACC年度大獎。(圖/達志影像/美聯社)

弗拉格本季擔任杜克先發,出賽31場,場均上場30.9分鐘,繳出19.4分、7.6籃板、4.2助攻、1.5抄截、1.3阻攻的全方位數據,展現攻守兼備的實力。他的整體命中率高達49.4%,三分命中率37.7%,罰球命中率83.0%,顯示其穩定的投射能力與高效的進攻表現。

ACC官方今(11)日公布年度獎項及最佳陣容,評選結果由聯盟教練與媒體共同投票決定。這份榮譽來得恰逢其時,因為ACC聯盟錦標賽明(12)日將在夏洛特正式揭幕,杜克大學正是本屆賽事的奪冠熱門之一。

弗拉格在ACC聯盟獲得的獎項包括:

1. ACC年度最佳球員(ACC Player of the Year, POTY)

2. ACC年度最佳新秀(ACC Rookie of the Year, ROTY)

3. ACC年度第一隊(All-ACC First Team)

4. ACC年度最佳防守陣容(ACC All-Defensive Team)

5. ACC年度最佳新秀陣容(ACC All-Rookie Team)

▲杜克天才弗拉格(中)身手全能。(圖/達志影像/美聯社)

弗拉格不僅橫掃ACC年度個人獎項,還同時入選最佳陣容與防守陣容,展現全面統治力。從弗拉格去年「破例」入選美國男籃靶子隊開始,外界就高度關注,哪支NBA球隊能在今年選秀會獲得這位杜克天才。不過他上個月接受《The Athletic》訪問時表示,「我想要明年再回來。」似乎有意在杜克再待一年,令外界大感意外。

根據博彩公司《Bovada 》開出的最新賠率,弗拉格留在杜克的賠率為+290,遠低於加入黃蜂(+550)、巫師(+550)或爵士(+550)等NBA球隊,他是否會立即投入NBA存在不確定性。

▲杜克天才弗拉格不急著投入NBA選秀?(圖/達志影像/美聯社)