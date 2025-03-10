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雷納德再現經典「彈跳」致勝球　竟只是生涯第2次絕殺

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷納德（Kawhi Leonard）今（10）日面對國王，在延長賽投進壓哨絕殺球，且是再次以「彈進」的方式完成。值得一提的是，這是他自2019年東區準決賽對七六人後，首次在比賽最後時刻投進致勝一擊。

雷納德生涯最經典的一擊，無疑是2019年東區準決賽G7對陣七六人時，那記在底角彈跳數次後落入籃框的壓哨三分球，當年他率領暴龍奪下隊史首冠。然而，令人驚訝的是，那竟是他生涯唯一一次絕殺，直到今日，他才再次完成這項壯舉。

這次，他用一記左手拋投絕殺國王，幫助快艇驚險取勝。這顆球與2019年的經典一擊有著驚人的相似性，皆在籃框上彈跳數次後才落入網中，讓全場球迷屏息等待。賽後雷納德依舊低調，「很高興我們贏球了。球進了，就這樣。」

在比賽最後24秒，快艇落後1分，通常這種情況下，球隊會選擇較快出手，以確保即使投失還有機會犯規搶回球權。但雷納德展現大心臟，選擇等到最後一刻，毫不猶豫地相信自己能命中，直接決定比賽勝負，展現出總冠軍賽MVP級別的沉著與信心。

▲▼快艇雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇雷納德拋進關鍵絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，雷納德本場手感不佳，全場18投6中，三分球7投僅1中，全場攻下17分、4籃板。然而，他仍堅持在關鍵時刻挺身而出，成為球隊的英雄。

「偉大的球員會在關鍵時刻做出偉大的表現。」隊友哈登（James Harden）賽後盛讚雷納德，「他今晚手感不佳，但在最需要的時候，他還是站了出來，他的自信從不動搖，因為他一直在努力訓練，這就是他之所以能投進關鍵球的原因。」

這場勝利對快艇至關重要，西區競爭激烈，球隊仍在為季後賽席次奮戰。這場勝利後，快艇以1.5場勝差領先國王，穩住西區第8的位置，但仍落後近期5連勝的灰狼1場勝差。

關鍵字： NBA雷納德哈登絕殺快艇

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