雷納德再現經典「彈跳」致勝球　竟只是生涯第2次絕殺

KAWHI LEONARD WINS IT IN OVERTIME SURROUNDED BY ALL FIVE DEFENDERS #TissotBuzzerBeater #YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/tJndzNYx1u

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷納德(Kawhi Leonard)今(10)日面對國王,在延長賽投進壓哨絕殺球,且是再次以「彈進」的方式完成。值得一提的是,這是他自2019年東區準決賽對七六人後,首次在比賽最後時刻投進致勝一擊。

雷納德生涯最經典的一擊,無疑是2019年東區準決賽G7對陣七六人時,那記在底角彈跳數次後落入籃框的壓哨三分球,當年他率領暴龍奪下隊史首冠。然而,令人驚訝的是,那竟是他生涯唯一一次絕殺,直到今日,他才再次完成這項壯舉。

THE SHOT. THE BOUNCE. THE WIN.



Kawhi Leonard drops in the #TissotBuzzerBeater to lift the @Raptors to the Game 7 win! #ThisIsYourTime #WeTheNorth pic.twitter.com/bpRx7GXiKu