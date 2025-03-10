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與SGA、約基奇是同等級球員　騎士主帥抱不平：米歇爾也是MVP

▲▼騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士總教練亞特金森認為米歇爾（左）跟吉爾吉斯-亞歷山大是同等級球員。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

騎士目前以53勝10敗的戰績穩居聯盟龍頭，有機會挑戰睽違9年的單季70勝。然而，這支騎士隊被外界詬病沒有MVP等級的球員，總教練亞特金森（Kenny Atkinson）不認同這一說法，他替米歇爾（Donovan Mitchell）抱不平，認為他就是MVP級別的球員，且與SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與約基奇（Nikola Jokic）在同一個水平上。

「我們之所以擁有聯盟最佳戰績，就是因為我們陣容夠深。」亞特金森在騎士112比100擊敗公鹿，豪取14連勝後表示，「我一直說我們有13名能上場輪換的球員，這種深度能夠不斷消耗對手。」

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雖然騎士的成功來自於整體實力，但亞特金森認為，隊內一哥「蜘蛛人」米歇爾應該獲得更多MVP票選的關注。

▲▼騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞特金森認為米歇爾（左）值得被納入MVP討論。（圖／達志影像／美聯社）

亞特金森指出，外界目前普遍將SGA與約基奇視為MVP領跑者，但米歇爾應該被納入討論，「如果看看SGA，他的表現確實很棒。」亞特金森說，「但我們認為米歇爾也在那個層級，這不只是為了爭論，而是『最佳球隊的最佳球員』應該要受到重視。」

米歇爾本季場均24.4分，三分球命中率達生涯新高的38.8%，並且率領騎士締造了3次至少12場以上的連勝紀錄，包括開季15連勝、12月14日至1月10日的12連勝，以及目前的14連勝。

目前，騎士已經連續14場比賽得分破110分，過去唯一達成相同紀錄的球隊是1985-86賽季的塞爾提克，當時他們最終奪冠。

▲▼騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士米歇爾、金塊約基奇（後）。（圖／達志影像／美聯社）

不過，米歇爾本人並未特別關注這些紀錄，隊友莫布里（Evan Mobley）也表示，「我們並沒有特別關心這些數字，只是專注於不斷贏球。」

騎士的勝利並非只靠米歇爾的個人發揮，他在對公鹿之戰中15投4中，手感低迷，但騎士仍能輕鬆贏球，展現球隊的整體戰力。此役斯特魯斯（Max Strus）砍下全隊最高的17分，他表示，「我們總能找到方法贏球，這支球隊最危險的地方就在於，每場比賽都有不同的球員站出來。」

目前，騎士在東區領先衛冕冠軍塞爾提克8場勝差，並且在聯盟戰績榜上領先雷霆0.5場。

關鍵字： NBA騎士米歇爾亞特金森莫布里約基奇SGA

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