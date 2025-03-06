2月最佳球員出爐！詹皇時隔5年再獲獎　他單月MVP史上最多

▲NBA西區2月最佳球員，湖人詹姆斯。（圖／翻攝自X／@NBA）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA公布東、西區2月最佳球員，東區由克里夫蘭騎士「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）拿下；西區則是40歲的湖人天王詹姆斯（LeBron James）榮獲。值得一提的是，這是詹姆斯繼2020年2月後，時隔5年再度摘下月MVP。

詹姆斯是NBA史上獲得最多單月最佳球員的選手，包含本次在內，生涯共獲41座月MVP。他在2月場均貢獻29.3分、10.5籃板、6.9助攻、1.2抄截，整體命中率55.5%、三分命中率44.3%。詹姆斯2月上陣的賽事中，他帶領湖人取得9勝2敗的佳績。

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米歇爾則是自去年1月以後再次當選，騎士2月打出東區最佳的單月10勝1敗。其中，隊內一哥米歇爾場均出場30.5分鐘，貢獻25.8分、4.2籃板、5.3助攻，他上場的得失分差為+127，位列東區第3；單月三分命中數32記排第10。

▲NBA東區2月最佳球員，騎士米歇爾。（圖／翻攝自X／@NBA）

截至台灣時間6日，詹姆斯領軍的湖人已經取得7連勝，以39勝21敗排在西區第2名；米歇爾率領的騎士則已經取得12連勝，以52勝10敗領跑東區和全聯盟。

2月的最佳球員候選人還包括：

東區

康寧漢（Cade Cunningham）

哈利伯頓（Tyrese Haliburton）

西亞卡姆（Pascal Siakam）

里拉德（Damian Lillard）

莫布里（Evan Mobley）

坦圖（Jayson Tatum）

西區

柯瑞（Stephen Curry）

吉爾吉斯·亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）

小傑克森（Jaren Jackson Jr）

約基奇（Nikola Jokic）

里夫斯（Austin Reaves）

西蒙斯（Anfernee Simons）