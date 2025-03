騎士本季3度12連勝創紀錄　成NBA首支鎖定季後賽球隊

THE FIRST TEAM TO CLINCH A PLAYOFF SPOT ????



記者游郁香/綜合報導

聯盟龍頭騎士今(6)日在主場迎戰熱火,在當家招牌米歇爾(Donovan Mitchell)飆出26分、7籃板,並在關鍵時刻穩住戰局之下,以112比107喜迎12連勝,戰績來到52勝10敗,成為NBA本季首支鎖定季後賽門票的隊伍,確定連3年晉級季後賽。

騎士主場今日上演了一場激烈對決,熱火在比賽最後3分鐘曾短暫取得領先,海史密斯(Haywood Highsmith)在距離終場不到3分鐘時命中一記跳投,幫助邁阿密反超比分。然而,這竟成為熱火本場最後一次得分,騎士隨後打出一波6比0攻勢,成功鎖定勝局,展現強悍的防守。

▲騎士頭牌米歇爾率隊鎖定季後賽門票。(圖/達志影像/美聯社)

騎士此役由「蜘蛛人」米歇爾領軍,他全場砍下26分、7籃板,在關鍵時刻穩住局勢,杭特(De'Andre Hunter)與莫布里(Evan Mobley)則各貢獻16分,莫布里還抓下13籃板,是克里夫蘭禁區防守支柱。

熱火方面,當家長人阿德巴約(Bam Adebayo)攻下34分、12籃板,展現內線主宰力,「阿舍哥」羅賓森(Duncan Robinson)替補拿下14分。然而,熱火在最後關鍵時刻進攻熄火,近3場吞下兩敗,目前戰績29勝32敗,排名東區第7,與第6的活塞有5.5場勝差,想前進前6名仍然相當困難,恐落入附加賽區。

▲騎士本季3度締造12連勝。(圖/達志影像/美聯社)

這場勝利讓騎士戰績提升至52勝10敗,繼續穩居聯盟龍頭。他們開季便打出15連勝,前18場比賽豪取17勝,迅速在東區建立領先優勢,是NBA史上第4支開季15勝0敗的球隊,前3支達成此成就的球隊最終都打進NBA總決賽。

更令人驚艷的是,騎士本季已3度締造12連勝,成為NBA史上「唯2」達成此紀錄的球隊,前一支是2006-07賽季的達拉斯小牛(現更名為獨行俠)。

騎士也確保球隊連續第3年晉級季後賽,這是自2015到2018年,詹姆斯(LeBron James)連續4季率隊打進NBA總冠軍賽以來隊史最佳紀錄,他們目前與東區第2的衛冕軍塞爾提克有著8場勝差。