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騎士本季3度12連勝創紀錄　成NBA首支鎖定季後賽球隊

記者游郁香／綜合報導

聯盟龍頭騎士今（6）日在主場迎戰熱火，在當家招牌米歇爾（Donovan Mitchell）飆出26分、7籃板，並在關鍵時刻穩住戰局之下，以112比107喜迎12連勝，戰績來到52勝10敗，成為NBA本季首支鎖定季後賽門票的隊伍，確定連3年晉級季後賽。

騎士主場今日上演了一場激烈對決，熱火在比賽最後3分鐘曾短暫取得領先，海史密斯（Haywood Highsmith）在距離終場不到3分鐘時命中一記跳投，幫助邁阿密反超比分。然而，這竟成為熱火本場最後一次得分，騎士隨後打出一波6比0攻勢，成功鎖定勝局，展現強悍的防守。

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▲▼騎士頭牌米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士頭牌米歇爾率隊鎖定季後賽門票。（圖／達志影像／美聯社）

騎士此役由「蜘蛛人」米歇爾領軍，他全場砍下26分、7籃板，在關鍵時刻穩住局勢，杭特（De'Andre Hunter）與莫布里（Evan Mobley）則各貢獻16分，莫布里還抓下13籃板，是克里夫蘭禁區防守支柱。

熱火方面，當家長人阿德巴約（Bam Adebayo）攻下34分、12籃板，展現內線主宰力，「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）替補拿下14分。然而，熱火在最後關鍵時刻進攻熄火，近3場吞下兩敗，目前戰績29勝32敗，排名東區第7，與第6的活塞有5.5場勝差，想前進前6名仍然相當困難，恐落入附加賽區。

▲▼騎士頭牌米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士本季3度締造12連勝。（圖／達志影像／美聯社）

這場勝利讓騎士戰績提升至52勝10敗，繼續穩居聯盟龍頭。他們開季便打出15連勝，前18場比賽豪取17勝，迅速在東區建立領先優勢，是NBA史上第4支開季15勝0敗的球隊，前3支達成此成就的球隊最終都打進NBA總決賽。

更令人驚艷的是，騎士本季已3度締造12連勝，成為NBA史上「唯2」達成此紀錄的球隊，前一支是2006-07賽季的達拉斯小牛（現更名為獨行俠）。

騎士也確保球隊連續第3年晉級季後賽，這是自2015到2018年，詹姆斯（LeBron James）連續4季率隊打進NBA總冠軍賽以來隊史最佳紀錄，他們目前與東區第2的衛冕軍塞爾提克有著8場勝差。

關鍵字： NBA騎士米歇爾

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