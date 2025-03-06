新控球之神明星周後大復活　哈利伯頓：已把開季前15場刪除記憶

▲溜馬哈利伯頓（左）明星周後場均23.9分、12助攻。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）季初狀態低迷，但隨著球季推進，他逐漸調整到位。明星周後，他場均貢獻23.9分、12助攻，三分命中率高達54.5%。哈利伯頓表示，明星周期間他仔細思考如何改善場上表現，並笑稱自己已經把賽季初低迷的回憶刪除。

溜馬近期表現出色，過去8場比賽拿下6勝。賽季初期，由於哈利伯頓狀態不佳，球隊僅拿下10勝15敗，然而，隨著調整逐步到位，目前戰績已提升至35勝25敗，昨（5）日擊敗火箭後，溜馬本季勝場數首次領先敗場達雙位數。

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哈利伯頓在明星周後的7場比賽中展現絕佳狀態，場均23.9分、12助攻，三分命中率高達54.5%，哈利伯頓坦言，「明星周對我來說，是回顧過去並思考如何改善的好時機。」他笑著補充，「我已經把賽季前15場比賽的記憶刪除了！」

▲哈利伯頓（中）近期狀態火熱。（圖／達志影像／美聯社）

儘管目前狀態火熱，哈利伯頓仍不自滿，並將目標鎖定在總冠軍，「我只是專注於找回狀態，現在還不是達到巔峰的時候，真正的目標是4月、5月，甚至總冠軍賽的6月！」

從國王轉戰溜馬後，哈利伯頓成為球隊的進攻核心，在場上，哈利伯頓不畏懼被包夾，甚至樂在其中，他表示，「這就像是一場戰爭，我一直很享受這種挑戰。這是與對手球員、教練的『西洋棋對決』，也是我熱愛籃球的原因。」

目前，哈利伯頓已出戰59場比賽，當球隊獲勝時，他場均可攻下21.9分、9.6助攻，三分命中率達43.1%；但當球隊落敗時，他的場均數據則下降至13.6分、7.9助攻，三分命中率31.7%，顯現出他對溜馬勝負的巨大影響力。